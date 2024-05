Se incendió una casa en el barrio La Tablada

Una densa cortina de humo que salía de la parte posterior de una vivienda ubicada en Avenida Mardoqueo Molina y calle Maipú, alertó a los vecinos quienes llamaron de inmediato a la policía y a los bomberos.

Pasadas las 15:00 horas, los efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar señalado, donde al arribar descendieron de la patrulla y convocaron rápidamente a los bomberos, acudiendo también personal de los bomberos voluntarios.

Tras varios minutos de trabajo, el personal idóneo sofocó las llamas y evitar que el fuego se extendiera a todo el domicilio y que este provocara importantes daños materiales en las pertenencias de los moradores, quienes al momento del incendio no se encontraban en la casa.

Mientras la policía trabajaba en el lugar, llegó Adrián Barros y Maria Luisa Barrios, de 56 y 54 años, que manifestaron ser los propietarios del domicilio siniestrado. Ante el estado de nerviosismo de la mujer, los efectivos llamaron al personal del SAME para que la asistieran, y después de examinarla, determinaron que no era necesario trasladarla al hospital.

Finalmente, en el lugar del hecho trabajó el personal de la unidad Judicial N° 2 y los peritos bajo las directivas de la fiscalía en turno.