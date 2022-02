Se manifiestan familiares de los policías que fueron trasladados de la comisaría de Saujil

Familiares y amigos de los policías se manifiestan para expresar su descontento con las medidas optadas por el Ministerio de Seguridad.

En este momento, un grupo de aproximadamente 30 personas, entre ellas familiares, del personal de la policía de la comisaria de Saujil, que fueron notificados de traslados y de citación a Dirección de Asuntos Internos, se manifiestan de forma pacifica frente a la plaza de Saujil.

Expresan su descontento argumentando que la tramitación de sumarios conlleva un periodo prologando, lo que afecta psicológica y económicamente a las familias. Además, que ningún jefe se interesó por el estado de salud del personal herido en el hecho ocurrido el día viernes.

En dialogo, con La Unión , la esposa de uno de los policías damnificados se expresó: “fueron trasladados y otros fueron sacados de su cargo, es injusto, estamos pidiendo que se revierta la situación”.

La mujer asegura que “ellos no tienen voces, no se pueden defender, esto es injusto, totalmente injusto porque ninguno de los policías que estuvo ese día no son asesinos como los trataron, ni cómplices, simplemente están cumpliendo con su trabajo”.

Además, agregó “yo soy una afectada, mi marido es policía y ahora cómo le explico a mi hija que su papá no va a volver todos los días”

Conmovida expresó su perspectiva “perdón, pero me da impotencia”, “que pague el culpable, que pague yo estoy de acuerdo que se marche que se haga justicia por Cinthia y por Ara, pero no tienen por qué pagar personas inocentes, los denigraron, los calumniaron, los trataron de asesino, de cómplices”

Reveló las medidas que proceden “vamos a seguir marchando, si no nos dan una solución hoy, mañana vamos a estar en la ciudad marchando por los policías, que nos escuchen, que nos escuchen”. También habló sobre los motivos de las manifestaciones “si ellos expresan directamente los dejan sin cargo y eso es totalmente injusto”.

“Nosotros nos unimos al pedido de justicia por Ara y Cintia, estamos a favor de la lucha contra la violencia de la lucha contra la mujer”

Concluyó con un contundente mensaje hacia el ministro de seguridad “nadie vio que había mujeres policías trabajando en el lugar, había policías golpeados que fueron ignorados, nadie les preguntó si estaban bien, no tenían con qué defenderse, esas situación que revea el Ministro de Seguridad”.