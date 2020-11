Se metió por una ventana al cuartel de bomberos para atacar a su ex

La otra pandemia. Lamentablemente, los ataques a las mujeres a manos de sus parejas y exparejas no cesan en estos tiempos de pandemia. Una joven de 24 años, quien se desempeñaba como bombera en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Fiambalá, departamento Tinogasta, fue víctima en la madrugada de ayer del acoso y hostigamiento violento que padece por parte de su ex, desde que terminó la relación por hechos de violencia física

Fuentes policiales informaron que cerca de las 2.30 de la madrugada, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios se comunicó a la comisaría local, manifestándole que, momentos antes, un sujeto, al que identificaron como Juan Nicolás Ruiz, de 27 años, había ingresado por la fuerza a las instalaciones del cuartel, con la intención de agredir a su expareja, quien se encontraba en ese momento trabajando.

En breve, la patrulla llegó al lugar, donde se entrevistó con la víctima, una mujer de 24 años, a quien solo se identificará con sus iniciales P. Y. A. La mencionada le comentó que encontrándose trabajando en el cuartel, fue alertada por un compañero que su expareja, Juan Nicolás Ruiz, había ingresado al lugar forzando una ventana para acceder a donde ella estaba.

Sin embargo, el personal que estaba de guardia, al observar a Ruiz -quien aparentemente concurría siempre al lugar de trabajo de su ex a hostigarla-, iniciaron con este una discusión, para luego el ahora detenido darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Seguidamente y con los datos brindados por los bomberos voluntarios, los efectivos lograron detener a Ruiz en calle 25 de Mayo al 100, más precisamente en la vereda de la casa de la mujer, quien estaba afuera, en la vereda, intentando hablar con la madre de la víctima. Tras su detención, la policía procedió al secuestro de una moto Yamaha YBR, 125 Cc, dominio LLE-373 en la que se conducía.

En paralelo a ello, la mujer se trasladó a la comisaría, donde denunció a su expareja, quien sería violento, y teme por su integridad física.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial Tinogasta a cargo del Dr. Ramón Horacio Macías, secretaría penal a cargo del Dr. Elvio Orlando Morales, desde donde se impartieron la directivas a seguir.