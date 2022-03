Se resistió a un robo y fue apuñalado por un ladrón con más de treinta ingresos a la comisaría

Marcelo Alejandro Callafa y Lucas Correa son dos sujetos conocidos en el ámbito policial y judicial por sus numerosas caídas por perpetrar robos, hurtos y arrebatos en la vía pública. Si bien, Callafa, más conocido mediáticamente por intentar quitarse la vida cada vez que es detenido y alojado en los calabozos de las dependencias policiales, no había hasta el momento perpetrado ningún hecho violento, hoy a la madrugada, habría apuñalado con un destornillador a un joven de 21 años, cuando fue sorprendido junto a su cómplice intentando robarle en su domicilio particular. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga y, si bien al entrevistarse con la policía la víctima logró reconocerlos, hasta el cierre de esta edición, no había novedades acerca del paradero de los denunciados.

LA UNIÓN pudo conocer de fuentes policiales y judiciales que el hecho tuvo lugar minutos después de la una de la madrugada, en el barrio San Martín, en el sur de la ciudad, resultando víctima Fabricio Aguirre, de 21 años.

Según habría manifestado el joven a los efectivos de la Comisaría Décima que arribaron a su domicilio, momentos antes, sorprendió a Callafa y a Correa, quienes quisieron robarle, pero este se resistió y los enfrentó.

En medio del forcejeo, uno de los delincuentes sacó un destornillador de entre sus prendas de vestir y se abalanzó sobre la víctima, clavándole literalmente el arma impropia en el tórax a la altura del pectoral.

Acto seguido, los delincuentes escaparon a pie por el Río del Valle antes de la llegada de la policía.

Como Aguirre presentaba una herida punzocortante, los efectivos convocaron para el lugar del hecho de sangre al personal médico del SAME, quienes asistieron en el lugar a la víctima y, posteriormente, la trasladaron al hospital, aun cuando, en principio, la lesión sufrida en el fallido intento de robo no ponía en riesgo su vida.

Del hecho fue informada la fiscal en turno, quien ordenó las medidas a seguir, en tanto la policía realizó recorridos, en procura de ubicar a los violentos delincuentes, pero no logró localizarlos.

En cuanto a Marcelo Callafa, cabe recordar, que el sujeto ingresó en más de una treintena de oportunidades a los calabozos de las distintas comisarías de la Capital por delitos contra la propiedad, siendo en dos oportunidades condenados por la Justicia y alojado en el penal de Miraflores. Sin embargo, y a pesar de las incontables veces que fue detenido infranganti, continúa gozando de la libertad, volviéndose más peligroso ya que, en esta oportunidad, atacó con un destornillador a un joven en el pecho.

Detenido

Por otra parte, anoche, efectivos de la Comisaría Cuarta arrestaron a Alexis Díaz, de 20 años, y a Rodrigo Ovejero, de la misma edad. Ambos jóvenes, según informaron fuentes judiciales, habían, momentos antes, intentado cometer un robo callejero bajo la modalidad de arrebato, en avenida Mariano Moreno Norte, entre calles Sánchez de Loria y Martín de Moussy.

Mientras se desplazaban a pie, ambos abordaron a Alfredo Villafañez, a quien intentaron robarle el teléfono celular, pero no lograron su cometido. Cuando escapaban, fueron localizados por los motoristas de la Comisaría Cuarta, quienes lo arrestaron y trasladaron luego a la dependencia policial. En tanto el damnificado realizó la denuncia en la Unidad Judicial N° 4.