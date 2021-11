Seco Biasonni, confirmó su denuncia sobre las mafias: "Son capaces de cualquier cosa"

En el marco de la denuncia formulada por el ex magistrado provincial Juan Pablo Morales, en la que acusa al Fiscal federal Santos Reynoso, por los supuestos delitos de amenazas, agresiones, así como de conformar, junto a un estudio jurídico del medio, una "sociedad", hechos estos que además fueron luego visibilizados también por la esposa de Morales, en la jornada de hoy maría Virginia Seco Biasonni fue citada para prestar declaración.

El pedido del mismo fue formulado por el fiscal Santos Reynoso en el marco de la investigación de oficio abierta tras el video de la esposa del ex camarista donde denunció que su esposo es perseguido por una "mafia".

El fiscal subrogante Dr. Rafael Vehils Ruiz fue quien tomó la declaración, adelantó luego que mañana van a declarar por la causa de Morales contra Santos Reynoso, el primero de estos, el Dr. Luciano Rojas y el pro secretario del Juzgado Federal, Dr. Córdoba.

Vehils Ruiz indicó que la esposa de Morales, tras haber solicitado ayer mediante video protección para su familia, al momento declarar no volvió a pedir sobre este particular. No obstante precisó "mañana tengo que tomar otras declaraciones y veremos qué decisión tomamos ante este pedido, que no lo hizo ante la justicia sino que lo hizo público en un vivo".

"Son capaces de cualquier cosa"

Virginia Seco Biasonni luego y a la salida de su declaración habló con la prensa y reiteró en varios puntos lo ya dicho en el vivo de Face que se viralizó en las últimas horas. La ex funcionaria indicó que lo central de su declaración giró en torno "a la denuncia sobre la pretensión de plantar droga en algún momento de la gestión de mi marido en el Ejecutivo provincia, esto contra manifestantes contrarios al gobierno. Y que se trataba de manifestantes anti mineros, tomé conocimiento hace muy poco". Seguidamente la mujer fue categórica e indicó que Morales se negó a "ser parte de esas operaciones".

Y añadió "hubo un entredicho entre las personas que participaban en ese momento y le pidieron que se retirara y que nunca más lo llamarían para este tipo de cuestiones".

Luego al hablar de su denuncia y sobre lo que ella llama "mafia" marcó "no voy a meter a todos en la misma bolsa pero sí digo que hay operadores del poder político y del Poder Judicial en connivencia, no sólo para actuar en contra de mi esposo sino para actuar en contra de cualquier ciudadano cuando se les antoje hacerlo".

Respecto a las amenazas y el porqué de hacer público todo ahora precisó que lo hacía "justamente, para preservar y porque son capaces de cualquier cosa. No tienen límites. Yo tengo miedo que un hijo mío aparezca muerto. A ver si lo entienden y esto no es actuación. Se perfectamente cómo actúan estas personas".

Seco sostiene que a su esposo "le soltaron la mano" y que sobre el caso Morales-Da Prá habló con "todos los políticos, incluido el Gobernador y todos me dijeron que me quedara tranquila". Y luego agregó que tiene registro de las llamadas y los mensajes con el primer mandatario, precisando que justamente ayer le envió un whasaap y que este "ya no me responde y sólo me marca como leído con las dos tildes azules".