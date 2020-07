Secuestran elementos relacionados con una estafa

Días atrás, el propietario de una vivienda del barrio Eva Perón denunció ante la Policía haber sido víctima de una estafa. Tal como lo informó este diario en sus ediciones anteriores, un hombre de apellido Díaz llegó al domicilio del damnificado y, manifestando ser uno de los encargados de la empresa prestadora de servicio de energía, le cobro la suma de 27 mil pesos para realizarle un trabajo -dar luz en la obra en construcción-, pero no le colocó el medidor. Con el pasar de los días, el denunciante fue advertido por personal de la empresa, que no contaba con medidor, lo que incurría en una falta y que, si bien contaba con luz, la conexión habría sido realizada de manera clandestina.

Por esta situación, el damnificado denunció haber sido víctima de una estafa. A raíz de ello, efectivos de la División Investigaciones, tras realizar tareas de su especialidad y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. Carlos Alberto Moreno Vázquez, los investigadores materializaron un registro domiciliario en una vivienda del barrio Eva Perón, de esta ciudad Capital, propiedad de una familia de apellido Díaz.

En el lugar, los policías encontraron siete destornilladores de distintos tamaños, una pinza, un alicate, un buscapolo, tres rollos de cables, un buscapolo digital, dos llaves térmicas; una bipolar y la restante unipolar, tres cintas aisladoras de color negro, un arnés de carga y un panfleto perteneciente a la empresa mencionada; elementos que estarían vinculados al hecho investigado, en virtud de lo cual quedaron en calidad de secuestro, mientras que los moradores fueron supeditados a la prosecución de la causa.

Cabe señalar, que esta no sería la única denuncia que se realizó en contra de un supuesto encargado de la EC-Sapem, quien habría recibido dinero a cambio de trabajos, supuestamente efectuados, por ser empleado de la empresa, tratándose todo de conexiones clandestinas.