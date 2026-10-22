Secuestran más de 13 kilos de cocaína y 6.1 millones de pesos: hay una mujer detenida

Un procedimiento realizado por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia permitió secuestrar más de 13 kilos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza digital y una camioneta, además de concretar la detención de una mujer de 31 años. El operativo tuvo lugar durante la noche del miércoles en el barrio Los Plateados Oeste, de la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, luego de una tarea investigativa que la fuerza calificó como ardua y minuciosa.

La medida se llevó adelante por disposición del Juzgado Federal, en el marco de las actuaciones que derivaron en el allanamiento del inmueble. Durante el procedimiento, los policías encontraron distintas sustancias y elementos que fueron incautados y quedaron a disposición de la Justicia Federal interviniente.

Entre los resultados más relevantes se encuentra el secuestro de 12 panes de cocaína identificados con la marca de un delfín, junto con otros envoltorios de plástico que contenían la misma sustancia. Tras la realización de la prueba de campo, el peso total de la cocaína alcanzó los 13,162 kilogramos.

A este hallazgo se sumó el secuestro de cinco envoltorios que contenían aproximadamente 230 gramos de una sustancia con características aparentes de marihuana. De esta manera, el procedimiento incluyó la incautación de dos tipos de sustancias y una serie de elementos que también quedaron incorporados a las actuaciones.

Cocaína, marihuana y dinero en efectivo

El detalle de los elementos secuestrados durante el allanamiento da cuenta de la cantidad de droga encontrada y de otros bienes incautados por los efectivos policiales.

De acuerdo con la información oficial, el resultado del procedimiento fue el siguiente:

Cocaína: 12 panes con la marca de un delfín y 28 envoltorios de plástico, con un peso total de 13,162 kilogramos tras la prueba de campo.

Presunta marihuana: cinco envoltorios, con un peso aproximado de 230 gramos.

Dinero en efectivo: $6.118.500.

Teléfonos celulares: cuatro dispositivos de distintas marcas y modelos.

Balanza digital: una unidad.

Vehículo: una camioneta Volkswagen Amarok.

El dinero secuestrado asciende exactamente a seis millones ciento dieciocho mil quinientos pesos, una suma que fue incautada durante la intervención policial y quedó, junto con los restantes elementos, a disposición de las autoridades judiciales.

En cuanto a las sustancias, la cocaína fue pesada luego de la prueba de campo, que determinó un total de 13,162 kilogramos. Por su parte, los cinco envoltorios con unos 230 gramos de aparente marihuana también fueron secuestrados durante el operativo.

Cuatro celulares, una balanza y una camioneta

Además de las sustancias y el dinero, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. Los dispositivos quedaron incorporados al conjunto de elementos incautados durante el allanamiento. También fue secuestrada una balanza digital, junto con una camioneta Volkswagen Amarok. Ambos elementos integran el inventario del procedimiento realizado en el barrio Los Plateados Oeste, en Sumalao.

La incautación de estos bienes se produjo durante la misma intervención en la que fueron encontrados los envoltorios y los panes de cocaína, así como los paquetes con aparente marihuana.

La información policial no especifica qué datos podrían contener los teléfonos, si la balanza fue utilizada para manipular las sustancias ni cuál era la relación concreta del vehículo con los hechos investigados. Por lo tanto, esos aspectos no pueden darse por establecidos a partir de los resultados comunicados.

Lo confirmado es que los cuatro dispositivos, la balanza digital y la camioneta fueron secuestrados por los efectivos y puestos a disposición de la Justicia Federal interviniente, junto con el dinero y las sustancias encontradas.

Una mujer quedó detenida

Como parte del procedimiento, la Policía concretó la detención de una mujer de 31 años, cuya situación quedó bajo la órbita de la Justicia Federal. La medida se produjo durante el allanamiento dispuesto judicialmente y fue comunicada junto con el detalle de los elementos secuestrados. La detenida fue trasladada al ámbito de intervención de las autoridades correspondientes, mientras continúa el trámite de la causa.

Según la información difundida, la mujer quedó a disposición de la Justicia Federal interviniente a la espera de nuevas directivas. No se brindaron otros datos personales ni detalles adicionales sobre su situación procesal.

La detención constituye una de las principales consecuencias del operativo realizado en Sumalao, que permitió reunir y secuestrar una importante cantidad de sustancias, dinero y otros elementos en un mismo procedimiento.

Intervención de la Justicia Federal

Una vez finalizado el allanamiento, la mujer detenida y todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia Federal interviniente, que deberá impartir las próximas directivas en el marco de la investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, después de una tarea investigativa previa que derivó en la intervención judicial y en la posterior diligencia en el barrio Los Plateados Oeste.

El resultado incluyó el secuestro de 13,162 kilogramos de cocaína, unos 230 gramos de aparente marihuana, $6.118.500 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una balanza digital y una camioneta Volkswagen Amarok, además de la detención de una mujer de 31 años.

Con las actuaciones ya remitidas a las autoridades competentes, el caso queda sujeto a las nuevas medidas que disponga la Justicia Federal. Mientras tanto, los elementos incautados forman parte del material reunido durante el operativo realizado en el departamento Valle Viejo.