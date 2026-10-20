Secuestraron marihuana durante un control policial en la Capital

Un procedimiento policial realizado en el sector este de la Capital culminó con el secuestro de 103 gramos de marihuana, luego de que efectivos identificaran a un joven de 23 años durante recorridos preventivos sobre la ruta provincial N° 1.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría Décima Segunda, cuyos efectivos se encontraban realizando tareas de prevención en inmediaciones de la rotonda de ingreso a Banda de Varela. En ese contexto, los uniformados procedieron a identificar al joven y, durante el procedimiento, efectuaron un palpado superficial.

Fue entonces cuando encontraron entre sus prendas de vestir un envoltorio de plástico que contenía una sustancia de aspecto herbáceo. Ante ese hallazgo, los policías dieron intervención inmediata a personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con el objetivo de establecer la naturaleza del material encontrado.

El procedimiento se desarrolló a partir de las tareas preventivas que los efectivos llevaban adelante en ese sector de la ciudad. La detección del envoltorio motivó la participación de la dependencia policial especializada en materia de estupefacientes, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar de qué sustancia se trataba.

La intervención de Drogas Peligrosas

Tras el hallazgo, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron adelante los trabajos propios de su especialidad. Como resultado de esas tareas, lograron determinar que la sustancia encontrada sería marihuana, con un peso total de 103 gramos.

El material quedó en calidad de secuestro, de acuerdo con lo informado sobre el procedimiento. La intervención del personal especializado permitió establecer la sustancia y precisar la cantidad hallada, datos que fueron incorporados a las actuaciones derivadas del operativo.

Intervino la Justicia Federal

Luego de determinarse la naturaleza de la sustancia y concretarse su secuestro, tomó conocimiento del hecho el Juzgado Federal, que intervino en el procedimiento e indicó las medidas que debían seguirse.

La participación de la Justicia Federal se produjo tras las actuaciones policiales y las tareas realizadas por el personal especializado. Desde ese ámbito se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las diligencias vinculadas al caso.

El procedimiento tuvo como protagonistas a los efectivos de la Comisaría Décima Segunda, que detectaron el envoltorio durante la identificación del joven, y al personal de Drogas Peligrosas, que efectuó los trabajos necesarios para establecer la naturaleza del material.