Según Miranda Zar: "Le dije qué parte no había entendido, y que no era una muerte natural"

La tercera testigo de la segunda jornada del Jury al fiscal Laureano Palacios fue la Dra Miranda Zar, quién realizó la primera autipsia en el cuerpo de Rojas y quien al día siguiente renunció al Poder Judicial.

A líneas generales la médica indicó que llegó al lugar observó el cuerpo y vio escoriaciones y esquimiosis en distintas partes del cuerpo y le sugirió al fiscal que se realizará la autopsia porque no podía determinar la causa de la muerte. Esto porque las lesiones que presentaba eran traumáticas y podían ser accidental, una muerte violenta o un suicidio. La hipótesis del suicidio fue descartada, señaló la profesional su declaración ante el tribunal del Jury.

También dijo que la escena donde estaba el cuerpo había sido lavada, y que la sangre había sido lavada, por lo que no se podía observar más cosas en el lugar del hecho.

A preguntas de las partes, la médica dijo que siempre hablo de una muerte traumática pero no pudo establecer la mecánica de la muerte. Explicó que podía con el cuerpo establecer que tipo de lesion sufrió que en este caso era traumática pero no podía determinar si ese traumatismo era producto de una caída abrupta por ejemplo o provocada por una tercera persona.

En ese mismo punto señaló que a los días leyó en los medios que se hablaba de dos autopsia y que la primera habría dicho que era una "muerte natural". "Ahí lo llame a Palacios y le dije qué que parte no había entendido de lo que le dije. Porque no era una muerte natural. El me respondió que eso decían los medios y que el personal de Homicidio le había informado que no se había encontrado en el lugar ningun indicio que hiciera suponer una muerte violenta", declaró.

Anteriormente a la forense declaró el testigo Medina técnico de las cámaras de seguridad y el sub comisario de la policía federal.