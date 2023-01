Segunda jornada de alegatos: hoy es el turno de la defensa de los rugbiers

Este jueves será la segunda jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La misma será televisada en vivo por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia. La defensa de los rugbiers, encabezada por Hugo Tomei, brindará su testimonio.

El miércoles alegaron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García. También lo hicieron Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, representantes de la familia de la víctima, en calidad de particular damnificado. La fiscalía pidió la prisión perpetua para los ocho imputados y acusó a los testigos Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo por falso testimonio. Fernando Burlando solicitó la misma pena para todos los acusados. La fecha de la sentencia sería el 31 de enero.

Tras esto, se espera que durante la jornada de este jueves Hugo Tomei intente convencer al Tribunal de que el asesinato de Fernando ocurrió durante una pelea, y en ese caso la imputación sería por "homicidio en riña o agresión", aunque no se descarta que vaya por el "homicidio preterintencional".

Ante esta acusación la pena se reduciría a seis años como máximo y tres como mínimo, lo que sería un rango clave ya que los jóvenes están presos desde 2020 -con prisión preventiva-, lo que les permitiría quedar en libertad.

"Que no le tiemble la mano a los jueces"

Después de los alegatos de su abogados, los padres de Fernando ratificaron el pedido de perpetua para todos los acusados. Graciela Sosa hizo declaraciones a los móviles periodísticos, señalando que "todos son asesinos. No le tuvieron piedad. Solo deseo justicia por él y que él pueda descansar. No son humanos estas personas, no pueden andar sueltos en la sociedad. Deben pagar lo que hicieron: estaban conscientes, lo festejaron".

"Mi hijo fue asesinado de la peor manera y quiero que paguen porque son unos asesinos. No tuvieron piedad a mi hijo. Quiero que paguen y que le den la pena máxima. Que no le tiemble la mano a los jueces cuando dicte la sentencia, porque se lo merecen", pidió la madre de Fernando, y añadió que confía "plenamente en que se va a hacer justicia por Fernando. Desde siempre hemos pedido que sea para todos una condena ejemplar y estoy conforme con lo que pidió la fiscalía".

Posteriormente, tomó la palabra Silvino Báez, que reconoció que se "sintieron muy acompañados" pese a que "fue una jornada muy dura y muy difícil". "Le diría a los jueces que piense en sus hijos cuando vayan a tomar la sentencia. También en los hijos de los vecinos, que se merecen ir a divertirse y volver a sus casas", sostuvo y anheló que el caso represente "un cambio. Queremos eso y confiamos en la justicia porque pueden cambiar el rumbo de todos los jóvenes que salen a bailar".