Sería neumonía la causa de muerte de la octogenaria

Ayer, se conoció que el deceso de Rosario Cedrón, la mujer de 82 años, quien falleció luego de 17 días de permanecer internada en un centro de salud de la ciudad de Belén, fue a causa de una neumonía y no como consecuencia de las lesiones que sufrió el 19 de abril pasado, cuando fue atacada por una adolescente en su casa, quien le robó la cartera.

Así fue confirmado a este medio por voceros judiciales, quienes indicaron que, tras el fallecimiento de la mujer, el médico local le realizó distintos tipos de estudios, que descartaron que se tratara de una muerte violenta. Si bien habría dejado constancia en el informe elevado a la Justicia que consecuencia del hecho ilícito la víctima sufrió fisura en las costillas, dicha lesión no fue el desencadenante del deceso. Por lo que recomendó al fiscal Jorge Flores, a cargo de la investigación, no realizar la autopsia.

De todas maneras, el fiscal, al conocer el deceso de Cedrón, ordenó que la adolescente, que había perpetrado el robo, sea nuevamente demorada, encontrándose hasta ayer a la tarde alojada en la Comisaría Departamental de Belén.

Según se supo, la chica tendría 15 años y vivía con su abuela, una mujer de edad avanzada y su pequeña hija, a quien estaría amamantando, por lo que ayer habría sido llevada en el móvil al domicilio, para que alimentara a la criatura, regresando luego a la dependencia.

Al cierre de esta nota, las autoridades judiciales trabajaban junto al personal de Desarrollo Social de aquel departamento, para contener a la jovencita y a la familia. Por otro lado, se supo que el fiscal solicitó ayer al médico que atendió a la víctima que se le remita a la Fiscalía la historia clínica, para adjuntar al expediente.