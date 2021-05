Siete efectivos dieron positivo y otros 20 aislados por contacto estrecho

Siete efectivos policiales fueron ayer diagnosticados positivo de Covid-19 y otros veinte fueron aislados preventivamente, por haber compartido las guardias con aquellos que dieron positivo al PCR en la zona B del departamento Santa Rosa.

La información fue ayer confirmada por fuentes policiales consultadas por LA UNIÓN, quienes indicaron que el personal afectado presta servicio en las comisarías departamentales de Los Altos y Bañado de Ovanta. Además de la subcomisaría de Lavalle y el destacamento policial de San Pedro.

La “baja” en el recurso humano representa cerca del 40 por ciento con el que la fuerza policial cuenta en dicha jurisdicción por lo que, anoche, se reacomodaban las guardias y las distribución del personal que cumple tareas en aquella zona para garantizar la seguridad en todo el departamento y no cerrar ni siquiera los destacamentos policiales.

Sin embargo, el número de casos positivos y aislados por contactos estrechos no solo preocupa a la seguridad del departamento Santa Rosa, sino también al de toda la provincia.

Por ejemplo, en los departamentos Belén y Andalgalá, donde la situación epidemiológica es preocupante, no solo por la cantidad de casos que se reportan a diario, sino también por el número de decesos en el caso de Belén, desde la Capital volvieron a enviarse refuerzos, principalmente de personal que cumple funciones en los grupos especiales, para que colaboren con el personal local para dar cumplimiento a las disposiciones de los DNU vigentes.

Por otra parte, en la Capital, según confirmaron fuentes policiales, actualmente, por ser considerados personal de riesgo, alrededor de 150 efectivos no están prestando servicio y otros 300 aproximadamente estarían aislados ya sea por ser positivos en Covid-19 o por haber sido contacto estrecho de un caso positivo.



Llamado

Ante el anuncio de Nación acerca de la reincorporación del personal de las distintas fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, que recientemente hayan sido desafectados de sus funciones, LA UNIÓN consultó con autoridades de la cartera de seguridad de la provincia, desde donde indicaron que la medida será analizada.

Y si bien desde Nación se le solicita a las provincias adherirse a dicha medida, la Provincia analizará la situación en forma particular, teniendo en cuenta que en la Policía de la Provincia, cuando los efectivos pasan a situación de retiro, superan los 55 años de edad, lo que los podrían ubicar en el rango de “persona de riesgo”.

Cabe señalar, que en el anuncio nacional dado a conocer por medios de prensa de Buenos Aires, se advierte que, en caso de ser convocada la persona y esta negarse a reincorporarse a las filas de las fuerzas de seguridad, la misma sería exhonerada.



Sumarios

Por otra parte, en cuanto a los cuatro efectivos policiales que fueron denunciados el fin de semana por participar de una reunión con música a alto volumen, se conoció ayer que desde la Jefatura la Policía se habría ordenado la apertura de los sumarios administrativos, tal y como lo publicó en exclusiva en su edición de ayer LA UNIÓN.

La misma fuente judicial indicó que la propietaria de la vivienda donde se habría producido la “reunión” entre los efecitvos policiales fue quien llamó a la comisaría departamental, luego de que le pidieran a una de las uniformadas involucradas, a quien le alquila una habitación, que bajara el volumen de la música.