Sigue la protesta de Luis Acevedo frente a la Corte: "Me están abandonando las fuerzas"

El reclamo frente al máximo Tribunal de Justicia se sostiene, luego de los graves hechos denunciados contra un fiscal y la presidente del organismo. “Me están abandonando las fuerzas”, confesó Luis Francisco Acevedo a La Unión, quien sostiene una huelga de hambre en protesta por la inacción de la justicia local en el caso donde reclama por la herencia de una vivienda y otros bienes,

“Estoy en el tercer día frente a la Corte de Justicia y acá no me dan ninguna solución. Ni la jueza se dignó pedirme que vaya a hablar con ella", contó damnificado a la vez que destacó que este viernes dos sobrinos, hijos de quien interfirió en la herencia, estuvieron en en el Juzgado n° 5.

Sobre las agresiones que recibió, confirmó que ninguna autoridad judicial le formuló consulto respecto a esta situación. “No lo van a hacer porque ellos mismos son los que intentaron internarme como loco y a decidir sobre mi vida”, consideró para luego recordar que fueron efectivos de la Comisaría Primera son quienes lo “patearon, golpearon y le extraviaron su medicación”. Respecto a su situación económica, la misma es de extrema precariedad.

Acevedo vive de la venta de café y por estar en esta protesta, sentenció “no tengo un mango. Yo vivo día a día y con esto no tengo un peso. Y encime me han hecho el daño de robarme los remedios. En vista de esta situación y por su estado de salud, está analizando si hace una pausa durante el fin de semana, en vista que desde la Corte de Justicia no acceden a hacer avanzar su expediente. ”Veo si el cuerpo me da y de última, volveré el lunes y seguiré hasta lograr que me den lo que me corresponde", adelantó.