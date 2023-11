Silvana Carrizo cuestionó el rol de Luis Barrionuevo en el caso Juan Carlos Rojas

La diputada provincial Silvana Carrizo, apuntó contra el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, quien hoy aparece buscando responsables de los problemas de la justicia en lo relacionado a la investigación del crimen de Juan Carlos Rojas y convocando a una marcha.

"A quién quiere engañar a Luis Barrionuevo", señaló Carrizo, al tiempo que agregó "esto deja en evidencia la convivencia y acuerdo Jalil-Barrionuevo, para asegurar para su sobrino el Ministerio de Desarrollo Social, juego propio de una interna y no en búsqueda de la verdad".

La legisladora remarcó la falta de respaldo que mostró Barrionuevo hacia la familia de Rojas: "Los catamarqueños ya no les creen, nunca apoyaron a la familia de Rojas. Antes de las elecciones no le preocupó la investigación del crimen, no organizaba marchas o acciones de reclamo; solo buscó inculpar al hijo del Ministro asesinado".

Respecto a las responsabilidades en la configuración de la justicia, la diputada indicó al gobernador como el principal responsable: "El responsable del armado de la nueva Justicia de Catamarca es el gobernador, la designación de los militantes como magistrados con la eliminación del Consejo de la Magistratura,."

Carrizo reprochó la actitud de Barrionuevo, calificándola de "cobarde y especulativa", al omitir responsabilidades e intentar desviar las acusaciones hacia su amigo y socio político.