Siniestralidad vial: Vuelcos, choques y derrapes, las postales de un martes accidentado

Los siniestros viales estuvieron a la orden del día en la jornada del martes. Al menos, una docena de accidentados tuvo que ser atendida en la guardia del Hospital San Juan Bautista, donde fueron derivados por personal del SAME tras protagonizar los sendos siniestros. Si bien la mayoría de los hechos de tránsito sucedieron en la Capital, en Huillapima, un vehículo volcó y sus ocupantes resultaron lesionados.

El otro vuelco que, a pesar de la espectacularidad del mismo y que el rodado protagonista quedó atravesado sobre la calzada, asentado sobre el techo y con sus cuatro ruedas hacia arriba, el conductor salió prácticamente ileso.

Fuentes policiales informaron que a las 19.30 aproximadamente, fueron alertados del vuelco de una camioneta, Chevrolet Spin, siniestro que habría ocurrido sobre la avenida Argentina, a la altura del portón de ingreso del club Salta Central. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Séptima se entrevistaron con Lizandro Arganona Castro, de 21 años, quien manifestó ser el conductor del vehículo, desconociendo las causas que provocaron el vuelco. Si bien al lugar arribó una ambulancia del SAME, no fue necesario el traslado del conductor al hospital, debiéndose lamentar solo daños materiales.



Derrape

A las 17:30 de ayer, en calle Luis de Medina y Virgen de Lourdes, se registró un siniestro vial. Fuentes policiales informaron que el hecho fue protagonizado por una motocicleta Motomel Blitz 110cc., dominio A125PCQ conducida por Rosa Segura (26) quien, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y cayó pesadamente al pavimento. Producto de la caída, la mujer resultó con lesiones de diversa consideración, por lo que tuvo que ser trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital San Juan Bautista. (foto)

En tanto que a las 14.50, en la avenida Güemes y calle Vicario Segura, Víctor Manuel Herrera (47) protagonizó un siniestro vial cuando se trasladada en una motocicleta Yamaha Cripton junto a su hija, Mariana Soledad, de 23 años, quien cursa un embarazo. Según manifestó Herrera, perdió el control de la moto y derrapó, terminando él y su hija sobre la cinta asfáltica. De inmediato, la policía convocó al lugar al personal del SAME, quienes, luego de asistir a los accidentados, decidieron que trasladarían a la señorita Herrera al hospital para una mejor atención.



Por la mañana

Otro ingreso de dos motociclistas lesionados a urgencias del hospital fue a las 11.00 de la mañana.

La información policial da cuenta que, alertados por transeúntes, efectivos de la Comisaría Segunda se trasladaron a la calle Silforeano Lescano y Los Regionales, precisamente a la parte norte de la planta de gas, donde había una mujer accidentada. Al arribar, los uniformados encontraron tendida sobre la cinta asfáltica, con un corte profundo en el cuero cabelludo a María Alejandra López (45). Junto a la mujer estaba su padre, Antonio Cirilo López, quien les relató que, en circunstancias que se conducían en una motocicleta Brava Aldino 200cc., sufrieron una violenta caída, producto de los cables de tendido eléctrico que estaban atravesando la calzada a baja altura. Una hora y veinte después, otro hecho de tránsito se registró sobre avenida México, a la altura del predio ferial. El mismo fue protagonizado por un colectivo perteneciente a Cooperativa San Fernando, interno 58, conducido por César Omar Falcón (59) y una motocicleta marca Yamaha XTZ, color azul, chapa patente: A017GJL, conducido por Esteban Oscar Gramejo (26). Pese al impacto, solo se registraron daños materiales.