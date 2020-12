Sobreseyeron a todos los imputados por la Tragedia de El Rodeo

El Juez Porfirio Acuña sobreseyó a los imputados por la causa de El Rodeo, tras siete años de la tragedia que se cobró la vida de 13 personas.

El abogado querellante de la familias Díaz Mendibe y Ahumada, Dr. Gerardo Romero, en diálogo con Radio Valle Viejo, calificó de “grave” que el magistrado no haya encontrado méritos suficientes para proceder con la causa y en este sentido amplió “después de siete años y de más de siete mil fojas, vamos a ver que sino encuentra mérito suficiente, en uno de los expedientes más voluminosos de la historia judicial de Catamarca, me parecería algo más que grave. Y desde ya nosotros vamos a apelar a esa decisión”.

Recordemos que el Ministerio Público Fiscal había encontrado méritos suficientes para elevar a juicio a los 13 imputados, a saber: Eduardo Brizuela del Moral (ex gobernador), Néstor Rosales (ex administrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (ex administrador de VP), Luis Alejandro Dal Bon, Elías del Señor Seleme, Hugo César Zurita, Miguel Ángel Villafáñez, José Alberto Argañaraz, Daniel Alejandro Acuña, Luis Alfredo Pinetta, Juan Negui (secretario de Recursos Hídricos), Félix Casas Doering (quien era intendente de El Rodeo al momento de ocurrida la tragedia) y Alfredo Saavedra (ex director de Defensa Civil) pero ahora el juez Acuña con este dictamen los sobreseyó a todos.

“A partir de ahora tenemos tres días para apelar esta decisión, tanto nosotros como todos los partícipes. Y entiendo que el Ministerio Fiscal al haber hecho el dictamen, debería sostenerlo y por lo tanto, ser parte de la apelación. Luego lo debe resolver la Cámara de Apelaciones y eventualmente la Corte si se llevara a un recurso”, adelantó el letrado.

Por ahora y con esta decisión del juez Porfirio Acuña, las responsabilidades por la Tragedia de El Rodeo, quedan impunes.

NOTICIA EN DESARROLLO