Solo quiero justicia. Hace 11 años que sucedió el abuso. Quiero que me escuchen, que me crean

Un hecho de abuso sexual comenzó a ventilarse ayer, en el recinto de la Cámara Penal N° 1. Por tratarse de un delito de instancia privada, la prensa no pudo acceder a la sala y el debate se desarrolló a puertas cerradas.

Minutos después de las 9.00 de la mañana, el tribunal se constituyó en el recinto y, tras la lectura de la requisitoria de citación a juicio, se sentó al imputado, Roberto Sarmiento y se le tomó declaración. Voceros judiciales indicaron que el sujeto declaró y negó el hecho. Dijo que “todo fue un hecho consentido, que no tenía conocimiento de la edad de la niña y que fue algo en circunstancias que se la encontró en las carreras hípicas”.

Luego, y ante la negativa de los jueces de hacer lugar a una pericia psicológica para la víctima, para que se evitara así su revictimización en la sala, la joven, hoy de 25, debió volver a declarar. Situación que provocó malestar en el abogado querellante, quien tuvo duros términos para el tribunal.

Si bien no trascendieron mayores detalles de sus dichos en la sala, al finalizar la audiencia, la víctima dialogó con la prensa y pidió justicia.

“Solo quiero que se haga justicia. Hace 11 años que sucedió el abuso. Quiero que me crean, no miento. Todas las pruebas me favorecen. Él -por el imputado-, me abusó. Me causó mucho daño psicológico, emocional, hasta el día de hoy lo sufro. Nos destruyo a todos, a toda mi familia. Pero hoy (por ayer) estamos acá firmes y esperamos que se haga justicia, solo eso pido, que se haga justicia (...)” expresó.

Finalmente, la audiencia concluyó y se pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana, cuando se comenzará con la ronda de testigos.

El imputado Sarmiento llega en libertad. Está acusado del supuesto delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Este ocurrió en Valle Viejo, durante una carrera cuadrera el 8 de noviembre del año 2009.