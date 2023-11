Sonia Apaza:"Se hizo justicia por mi hermano"

En el contexto de finalización del juicio oral en la Cámara Penal N°1 por el asesinato de Miguel Ángel “Puchi” Apaza, la condena a cadena perpetua y los disturbios que se desataron fuera del establecimiento, Sonia Apaza, hermana de la víctima, pudo brindar declaración a los medios locales y a LA UNIÓN sobre la sentencia que emitió el tribunal después del mediodía.

“Pedimos Justicia, y acá se hizo la Justicia por mi hermano” comenzó Sonia, y añadió “Sé que está bien merecida porque le dieron cadena perpetua.” Respecto a los imputados, como Encima, que solo recibió un año y tres meses, declaró: “Debieron haberle dado por lo menos cinco años, como para que esta vez digan 'no voy a hacer esto'.” Es decir, que hubiera preferido unos años más para que el imputado no considerara volver a cometer otro crimen.

“Toda mi familia, mi mamá y yo, más que nada, estamos conformes porque este juicio se resolvió después de ocho años, y les dieron perpetua como merecían. Siempre digo que Dios no castiga, hace lo justo, y espero que (los imputados) cumplan."

También comenta que fueron unos días muy conmovedores y movilizadores para la familia, especialmente para ella, que también fue por el crimen de su hijo, a quien mataron en un boliche, y espera que se haga Justicia por él lo antes posible,“Que no pasen ocho años” comenzó, y aseveró respecto a que uno de los imputados por el crimen de su hijo “pagó para salir (…) ¿De dónde sacó un millón de pesos cuando yo no puedo juntar ni cien mil pesos?”, se cuestionó, y regresando al caso de su hermano, comentó que los imputados, como Santos, Espinoza, eran amigos de su hermano, y considera que su asesinato no fue “un ajuste de cuentas” , también añade que estos tenían un taller de motos, y Miguel Ángel Apaza siempre llevaba la suya para que la arreglaran, y afirma que él nunca robó ninguna moto, ni tampoco cobró un rescate: “Él estaba solo, en su negocio, con un celular como los de antes, mandando mensajes cuando entró una persona y le metió un tiro.”

Las penas a los imputados se dieron por unanimidad, también dieron lugar al pedido del fiscal de que se investigue la posible comisión del delito de asociación ilícita relacionado al robo de motos en función a lo que surgió durante el juicio. Una vez concluído el juicio, se ordenó el inmediato traslado de los ahora condenados al Penal de Miraflores.

Fuera de la Cámara Penal N°1 se desataron unas series de disturbios y violencia entre los familiares de los absueltos y los condenados y la familia de Apaza.