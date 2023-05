Sonia Campos: Le pido a las autoridades que lo sigan buscando a mi padre

Este el clamor de Sonia Campos, hija de Héctor Roque Campos, quien el 17 de mayo del 2021 desapareció y nunca más se supo nada sobre su paradero.

En diálogo con La Unión la hija del hombre de 80 años recordó que aquel día, aproximadamente a las 13.30 llegaron a las oficinas de la EC Sapem de Avenida Ocampo, en la zona oeste de la Capital para realizar un trámite.

Como ella debía hablar con una de las empleadas, le pidió a su papá que se sentara en una de las bancas del ingreso a las oficinas y que la esperara ahí.

“Le pedí al policía que estaba en la puerta que lo mirara que no dejara que se fuera”, recordó Sonia.

“Al cabo de uno minutos gire para verlo y ya no estaba. Pensé que había salido a la vereda y fui a buscarlo, pero no estaba. No lo pude encontrar por ningún lado. Parece como que la tierra se lo trago” agregó.

La mujer recordó que luego de realizar la denuncia la familia continua con la búsqueda, hasta se trasladaron a la localidad de Huillapima donde su papá, a quien lo conocían con el alías de “Pelau”, tenía parte de su familia, pero no estaba con ellos. “Lo buscamos por todos lados y lo seguimos buscando como familia. Hoy se cumplen dos años ya de que desapareció y es un día muy doloroso para nosotros sus hijas de no saber dónde está, que le paso como esta”, se lamentó Sonia.

En el final de la entrevista, Sonia pidió a las “autoridades que lo sigan buscando a mi papá”.

Por otra parte, este diario consulto a la División de Trata de Personas sobre el hecho en cuestión desde donde se informó que la alerta de búsqueda de Héctor Roque Campos esta activo en todo el país, continuando así la búsqueda de su paradero.