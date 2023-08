Suspenden audiencia por abuso sexual: la familia de la víctima denuncia protección para el acusado

La madre y los allegados de una víctima de abuso sexual gravemente ultrajante realizan este martes una manifestación frente a la Cámara Penal N°3, solicitando celeridad en la causa.

La protesta, que interrumpe parte del tránsito en pleno microcentro, está marcada por el dolor y el malestar de los familiares de la víctima. Esto por cuanto para este día estaban previstos los alegatos, pero el Dr. Roberto Mazzuco, abogado del imputado, pidió licencia y sla audiencia se suspendió.

"Qué casualidad que justo hoy se enfermó el Dr. Mazzuco", dijo la madre a La Unión, con marcado dolor. Recordemos, que el abusador es el padre biológico de lla víctima, quien además tiene discapacidad visual. Fue aprovechando esta condición que se produjo el aberrante abuso.

En diálogo con La Unión, la madre de la joven abusada, relató el hecho, marcando que el mismo se produjo mientras el acusado tenía restricción domiciliaria. “El aprovechó que yo no estaba, entró a la casa e ingresó al baño, donde ella se estaba bañando, Ella no tenía los anteojos puesto y sin estos ella no ve nada. De todo esto se aprovechó él y fue así que la abusó. Había dos menores en la casa y eso tampoco le importó. Ellos sintieron los gritos de mi hija”.

Tras la denuncia y la comprobación mediante los protocolos de rigor, el acusado permanece en libertad “haciendo su vida normal", apuntó la madre de la joven.

Esta, que trabaja en la Cámara de Diputados, y donde según su progenitora, no encontró el acompañamiento en el proceso de recuperación, debió pedir licencia médica, para poder avanzar en su recuparación. A esto se suma que “el abusador tiene una hermana que trabaja en Violencia de Género y otra pariente que trabaja también esta dependencia, pero a nivel nacional. Entonces que estamos ante gente que está protegiendo al abusador”.

NOTICIA EN DESARROLLO