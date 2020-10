Suspendieron las indagatorias a los ex camaristas Da Pra y Morales

Hace instante se conoció que las audiencia de indagatorias que estaban prevista para hoy a los ex camaristas de apelaciones Juan Pablo Morales y Raul Da Pra fueron suspendidas. La medida se debe a la presentación que a primera hora de hoy efectuaron los abogados defensores de ambos sindicados en la mesa de ingreso de la Fiscalía n° 6 que investiga a los ex funcionarios por cohecho agravado.

Tras conocerse la notificación a la audiencia de indagatoria para los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, surgió el interrogante acerca de quién fue el abogado que actuó de diligenciador entre los exmagistrados y el tercer imputado en la causa, Daniel Jiménez quien, supuestamente según la acusación de la fiscalía, iba a ser beneficiado con el pago del coima ?de corroborarse jurídicamente que existió el hecho en cuestión- y, porque el fiscal que tiene a cargo la investigación no lo citó para imputarlo e indagarlo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso Diario La Unión el fiscal de instrucción N° 6 Barros Jordán, resolvió el miércoles notificar a los ex magistrados y a Daniel Jiménez ?quien se encuentra con prisión domiciliaria por una causa Federal ? de su comparecencia en el edificio de fiscalía de calle Junín al 600 para ser indagados en el marco de la investigación que se originó hace poco más de dos meses a raíz de un video ?el que fue dado a conocer en exclusiva por La Unión Digital- en el que, según las imágenes que se observan, los ex camaristas Morales y Da Pra, recibían dinero en el despacho de este último a cambio de beneficiar al detenido Jiménez con el revocamiento de la prisión preventiva. Es decir, otorgarle la libertad, lo que finalmente sucedió.

Los tres sospechosos deben responder por el supuesto delito de cohecho agravado. En términos sencillos se les acusa a los ex jueces de recibir dinero a cambio de que por su función favorezcan a la persona que le entrega el mismo, lo que según el video del que nace la investigación judicial habría ocurrido. Sin embargo, en la causa no figura hasta el momento un actor importante de la trama, el abogado que hizo de intermediario ? Jiménez estaba preso en ese momento, no pudo hacerlo él en persona-.

Es decir, que el fiscal quien según se supo no habría aun realizado la pericia solicitada por la defensa de Morales en el video que origino la investigación para determinar si el mismo es real o esta “trucado” ?hecho sobre el cual desde la defensa se ofreció como medio probatorio un informe privado el que concluía que el video había sido adulterado- acuso a dos de las tres personas que interactúan en el video considerado clave para la justicia. Es por eso que no se entiende porque hasta el momento el fiscal Barros no individualizo al “intermediario” a quien si bien no se observa de cuerpo completo en las imágenes pero se lo escucha, y es quien entrega el dinero a los ex jueces. Según explicaron especialistas en el derecho, sin la participación de esta persona ?es decir el intermediario- el delito no se constituye como tal ya que estaría faltando una “pata” a la mesa.

El robo

La causa, por la que supuestamente los ex magistrados recibieron “coima” para beneficiar a Daniel Jiménez ?el tercer imputado- es el violento robo a la estación de servicio YPF de Valle Viejo, propiedad de Daniel “Pirulo” Morales. Hecho ocurrido el siete de octubre del año 2019 donde delincuentes armados se alzaron con más de doce millón de pesos en el que Jiménez ? único detenido e imputado que tuvo la causa hasta julio del este año, habría tenido participación y a quien el juez de Control de Garantías de le habían confirmado la prisión preventiva.

Al reactivarse la causa a mediados del mes de julio pasado, es cuando el fiscal Alejandro Gober ordeno una serie de allanamiento en una vivienda de Pozo El Mistol, Valle Viejo, donde secuestraron un rodado de similares características a la moto empleada en el atraco. El fiscal, también ordenó la detención de Lucas Varela, quien fue arrestado el viernes 17 de julio y en poder de quien se encontró casi medio millón de pesos.

En aquella oportunidad, el abogado defensor de Varela, Dr. Pedro Velez, quien también defiende a Jimenez ?el ahora imputado junto a los ex magistrados- comentó a la prensa que siempre cuestionaron la "huella" levantada en el lugar del hecho, y que sería de Jimenez lo que llevo a estar detenido. Así también dijo que al confirmar el juez de Control de Garantías la prisión preventiva para su asistido, se opuso y finalmente apeló. Si bien Apelaciones no hizo lugar a la nulidad, luego apeló la prisión preventiva. En esta oportunidad la Cámara de Apelaciones ?hecho causal de la investigación por la que renunciaron Da Pra y Morales- si hizo lugar ordenando la libertad de Jiménez.