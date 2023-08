Suspendieron un juicio por abuso y la familia hizo una manifestación en reclamo

Un caso de abuso sexual que involucra a un sujeto que es juzgado en la Cámara Penal N°3, donde se lleva a cabo el juicio por el delito cometido en 2021 contra una joven con discapacidad visual, fue postergado. La jornada de alegatos finales, que estaba programada para hoy, fue suspendida por la presentación de un certificado médico por parte de la defensa.

En diálogo con LA UNIÓN, la madre de la víctima relató los angustiantes detalles del abuso sufrido por su hija en su propio hogar: “Mi hija estaba en el baño y él se metió, haciendo violación de domicilio, y la abusó ahí abajo de la ducha, sin importarle que haya dos menores en la casa.”

Con angustia, la mujer describió el calvario que enfrentaron tras la denuncia: “Le hicieron todos los protocolos, habidos y por haber, hasta que la carátula del expediente dijo 'abuso sexual gravemente ultrajante' porque mi hija sangraba. Tenía sangre adonde el tipo la había abusado. Le hicieron todos los protocolos.”

Al respecto, la mujer también denunció la falta de protección por parte de la Cámara de Diputados, donde su hija trabaja, afirmando que la jefa de protocolos la hostigó: “Le hizo las mil y una a mi hija. Hasta que tuvo que sacar licencia psicológica por este tema y por la tortura que sufría por parte de su jefa.”

Por otra parte, cuestionó la protección que, a su entender, tiene el acusado: “El abusador tiene una hermana que trabaja en Violencia de Género y tiene otra pariente que es de Violencia de Género a nivel nacional. Entonces, estamos ante gente que está protegiendo al abusador.” A continuación, con impotencia y angustia, reveló que su hija intentó suicidarse en abril debido a la falta de avance en el juicio, hecho que expuso a continuación: “Hoy el juicio se tenía que reanudar para leer los alegatos y no se reanuda porque el doctor Mazzucco presentó certificado médico, cuando ayer vimos que ingresó corriendo acá a la Cámara Penal N°3. Entró bien, corriendo, como si alguien lo hubiera llamado de acá para decirle que nosotros estábamos haciendo una nota.”

Finalmente, volvió a referir la dura situación que atraviesa la joven desde el hecho de abuso y, además, reveló cómo le está afectando también a ella: “Desde el 2021 que la abusó a mi hija y mi hija desde el 2021 que está encerrada, sintiéndose con sentimiento de culpa. Ella cree que ella tiene la culpa de todo lo que le ha pasado y no es así. Yo soy la madre. Yo estoy devastada estoy con tratamiento psiquiátrico, pero la voy a defender a mi hija lo mismo lo voy a defender no me van a hacer que yo me calle, la voy a exigir defiendo a mi hija”.

La causa

El hecho ocurrió en el año 2021. Se trata del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, perpetrado por un hombre contra su expareja y madre de su hijo. Para cometer el aberrante delito, habría ingresado al domicilio de la joven mujer, donde finalmente la habría sometido mientras se encontraba indefensa en el baño.

El juicio debía avanzar hoy con los alegatos, pero fue suspendido tras la presentación de un certificado médico por parte del abogado defensor.