Te gustó lo que te hice le escribió un vecino de 22 años a una chica de 13 a quien violó

El abuso sexual a personas menores de 18 años resulta ser una forma de violencia sexual que atenta contra la integridad y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Ocurre cuando ellos son estimulados sexualmente por una persona que quiere obtener placer propio (o el de otros). Son abusados sexualmente y puede ser con o sin contacto físico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso sexual infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado por su desarrollo físico, emocional y cognitivo.

El último viernes, se conoció que la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Belén, ordenó detener a un joven de 22 años, quien tras ingresar por la ventana del cuarto de una jovencita de 13 años, quien es vecina, la abusó sexualmente.

LA UNIÓN pudo conocer de voceros cercanos al expediente, que el hecho salió a la luz el viernes pasado, cuando la madre de la adolescente víctima, quien había advertido ya un comportamiento extraño en su hija, le pidió el teléfono celular para “revisarlo”.

Fue entonces, según se desprende de la denuncia, cuando llegó a una de las aplicaciones de mensajería instantánea un mensaje de texto, el cual fue abierto por la mujer.

Al leerlo, el mensaje decía “Te gustó lo que te hice” y había sido enviado por el ahora detenido. Ante el contenido, la mujer confrontó a su hija, quien se quebró y le comentó que el denunciado, quien por el momento solo será identificdo por las iniciales M. N., había ingresado a su habitación aparentemente por la ventana y la forzó a mantener relaciones sexuales. Tras escuchar la confesión de su hija, quien le habría dicho que no le contó nada antes por vergüenza, la mujer se trasladó de inmediato a la Comisaría Departamental y denunció el abuso, indicando con nombre y apellido quién era la persona que había violado a su hija.

El contenido de la denuncia fue informado vía telefónica al fiscal Jorge Flores, quien ordenó el protocolo en la jovencita y la inmediata detención del sospechoso, medida judicial que se concretó casi de manera inmediata. Actualmente, el joven de 22 años acusado de abuso sexual permanece detenido en la Comisaría Departamental y, en breve, será sometido al proceso penal.