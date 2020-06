Teníamos mucho miedo declararon los tres imputados en la reyerta fatal del Virgen Niña

En la mañana de ayer, comenzó a realizarse, en la Cámara Penal 2, el debate oral y público que tiene en el banquillo de los acusados a Olivera, Chanampa y Gabriela Argañaraz, estos dos últimos llegan en libertad, por lo que estuvieron presentes en la sala. En tanto que Olivera, único detenido, siguió el debate a través de videoconferencia. En el inicio de la audiencia y por la ausencia del padre de los hermanos Garribia -fallecidos en el evento criminoso- quien se había constituido como querellante, se desestimó su participación en el juicio.

Seguidamente, los jueces del tribunal, integrado por Luis Guillamondegui, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, dieron lectura a la requisitoria de elevación a juicio. Desde el servicio penitenciario, Olivera fue el primero en declarar. A líneas generales, el imputado ratificó lo declarado en la etapa de instrucción y recordó que salió a buscar a Luján, a quien golpeó en el rostro, luego de que este intentara, según su versión, robar en su casa. Por más de una hora, Olivera contó todo lo que había ocurrido, refiriendo que, encontrándose en el domicilio, llegaron más de cinco personas, entre ellas Luján, quienes los atacaron “[...] Todo fue en la oscuridad porque cuando ellos ingresaron, se cortó la luz. [...] Recibí dos puñaladas en el cuerpo y hematomas varios, pero no se quién me hirió”, explicó.



Foto: César Gómez.

“Nunca imaginé que iban a ingresar de esta forma en la que lo hicieron. Sentí mucho miedo. Teníamos mucho miedo por mi pareja y mi amigo, con los que estaba”, expresó.

Luego, Chanampa se sentó ante el estrado y dio su versión. El imputado también se mantuvo en sus dichos en la instrucción, señalando que cuando vio a Olivera, este ya le había pegado a Luján en la calle, según él mismo le comentó cuando subió a la moto. “Regresamos a la casa y después nos fuimos a comprar una gaseosa y un Fernet. Cuando estábamos por abrir el Fernet, ingresó Luján y se me abalanzó encima. Tomé una silla y me defendí. En eso ingresaron más de cinco personas y se cortó la luz y fue cuando empezaron los golpes. Le decíamos a Gabriela que llamara a la Policía”. Finalmente y tras un breve cuarto intermedio, prestó declaración la tercera imputada, Gabriela Argañaraz, quien, al igual que los imputados anteriores, resaltó en su declaración el “miedo que sintió a que la mataran”. A preguntas de las partes, indicó que no eran suyos los cuchillos que un policía se llevó de su casa después de que pasó todo el incidente.





Foto: César Gómez.

Testigos

Tras un breve cuarto intermedio, el tribunal hizo pasar a los testigos. En primer término, declaró una de las tres víctimas, Braian Luján (Ver recuadro). Luego, se sentó ante el estrado un vecino de apellido Zalazar y, finalmente, declaró su nieto. El primero recordó que Olivera y Luján se trenzaron a golpes enfrente de su domicilio y que el primero lo golpeó con un palo a Luján, para luego subirse en una moto y marcharse. Su nieto, un adolescente que al momento del hecho tenía 14 años, por lo que no será identificado, en tanto, agregó que vio también la secuencia que contó su abuelo y que Nacho -por Luján- fue a buscar los Garribia. “Fue a buscar a los changos del barrio. Le dijo que lo acompañen porque le habían pegado y se fueron todos. Eran como diez”, expresó. Agregando: “Fueron a la casa del 'petizo' (por Olivera). Ahí entraron pateando la puerta. No se qué pasó adentro. Pero sí vi cuando salieron y estaban heridos” A pregunta de una de las partes, puntualizó que “no vi que afuera hayan peleado”. Tras concluir con los testigos, a las 15.00 horas, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para hoy, a las 9.00 de la mañana.

“Fui a buscar a mi amigo porque me habían pegado. Buscaba venganza”

Así lo declaró, ayer, Ignacio Luján, en el inicio del juicio donde él también resulto víctima.

Sentado ante los magistrados, el joven reconoció haber estado alcoholizado y haber consumido, al menos, dos pastillas de Clonazepam el día de la reyerta.

De aquel día, recordó que cuando se dirigía a la casa de su suegra, pasó por enfrente a la casa de Olivera y este le dijo que “andaba ratearon” y, luego de caminar un par de metros, se agarraron a las trompadas y Olivera lo golpeó en la nariz, con un palo. “Me deformó la nariz. Yo llevaba una bicicleta que era de mi hermano para venderla. Entonces, fui a buscarlo a Américo para que me acompañe a la casa de Olivera porque me había golpeado, estaba ciego”. “Fui a buscar venganza” respondió a la pregunta de una de las partes. “No sé en qué momento se nos sumó Nicolás -hermano de Américo- y fuimos los tres. Yo entré. La puerta estaba entreabierta. Yo entré solo. Ellos se quedaron afuera. Cuando llegué a la cocina, lo ataqué a Chanampa y vi a Olivera salir a la calle... Después sentí algo caliente en mi cuerpo y fue cuando me apuñalaron. No vi quién me apuñaló, pero cuando quise salir a la calle, Olivera me tapaba la puerta. Me encerraron adentro. No me dejaban salir”.

A pregunta de una de las partes, señaló que no vio a Chanampa con ningún cuchillo, ni que tampoco sabe cómo hirieron a sus amigos Garribia, que solo vio salir a Olivera y después regresar. Relató que no quedó muy en claro cuándo se le enseñaron los planos de la vivienda.

Foto: César Gómez.

Foto: César Gómez.