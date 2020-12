Tensión en el norte de la Capital

Tras no haber sido escuchado su reclamo en la mañana, donde más de una hora cortaron la calle y se manifestaron enfrente al edificio de la Fiscalía General -Junín al 600- los familiares de Sebastián Chanampa, asesinado de un disparo en el pecho el 28 de noviembre pasado, se trasladaron ayer a la tarde a la casa de la suegra del autor del disparo, Walter “Rulo” Barrera, quien fue beneficiado por la fiscal Jesica Miranda con la detención domiciliaria. (Ver pág. 5).

Si bien la protesta fue de manera pacífica y encabezada por la madre de la víctima, Mirta Agüero (61), se respiraba un clima tenso, que llevó a la Policía a montar un operativo y reforzar la seguridad en el domicilio del barrio 48 Viviendas casa n° 3, del familiar de Barrera.

Acompañada por un grupo de aproximadamente veinte personas, quienes portaban carteles con la leyenda “justicia para Sebastián” y “cuánto le pagaron, señora fiscal”, entre otros, los manifestantes permanecieron en el lugar por un par de horas y se retiraron.

“Solo queremos justicia. Que él -por el imputado- permanezca detenido en la comisaría y no en la casa. No es justo”, expresó un familiar de Chanampa.