Testigo declaró que Ricardo Vega no estaba ebrio y que intentó ayudar a sus hermanos cuando lo "durmieron de una piña"

Durante la quinta audiencia del juicio oral y público que tiene en el banquillo a Tomás Caniza por el delito de lesiones gravísimas se escuchó a cuatro nuevos testigos. Luego, el presidente del tribunal Dr. Fernando Esteban resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes cuando dará continuidad al debate con la declaración de más testigos.

Durante toda la audiencia, familiares y amigos de Ricardo Vega se manifestaron en las afueras de la Cámara Penal al pedido de justicia en apoyo a los padres, hijo y hermanas de Ricardo, quienes presenciaron en la sala cada una de las audiencias.

Las testimoniales de ayer iniciaron con la declaración de Rocío Giménez quien reconoció ser amiga del imputado. Al igual que los testigos que se escucharon el martes, dijo que vio la pelea entre Ricardo Vega y el dueño de la fiesta, y que su grupo de amigos, en el que estaba Caniza, ingresaron para separar a los que estaban peleando, ya que la víctima le estaba supuestamente pegando a una de sus amigas.

"Tomy solo quiso separarlos para que dejaran de pelear. En eso él abrió las manos para separar -insistió la testigo-y ahí le dio como un manotazo al hombre -por la víctima- que cae al suelo".

Luego declararon otros dos jóvenes que también estuvieron en la fiesta, pero no aportaron mayores datos a la causa.

Finalmente, y tras un cuarto intermedio, la policía trasladó por la fuerza pública a la testigo Géminis Casas quien no había comparecido, pese a las reiteradas citaciones.

Sentada ante el estrado, la joven declaró por más de una hora. Dijo que Ricardo Vega no estaba alcoholizado, que había llegado como a las cuatro de la madrugada a la fiesta y que ella le pidió que la llevara a su casa tipo siete de la mañana. "...él me iba a llevar porque era el único que no estaba tomado. Lo fui a buscar dos veces en la barra y en la segunda estaba tratando de separar a Fernando Pérez y unos amigos de este que le estaban pegando a sus hermanos porque ellos estaban cantando y saltando. Ese día jugaba Boca y River y los cánticos eran por ese motivo".

Agregando, "cuando él -por Vega- estaba separando a los que peleaban, veo que una piña pasa por el costado de mí cara y le pega a Ricardo que estaba a mí lado. Fue una piña que lo tiró al suelo. Por el golpe que escuché cuando cayó pensé que se había quebrado el brazo...".

En esa misma línea de reconstrucción del día del hecho, la testigo dijo que en un principio pensó que había sido Pérez quien le pegó, pero una vez en la Judicial N° 10 cuando le mostraron el "famoso video" vio que era Caniza por el color de la piel de la mano quien le dio la piña. "Lo durmió de una piña", remarcó la testigo.

Concluida la ronda de testigos, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes cuando declararán más testigos citados para el plenario.





"Asesino"

Al retirarse del edificio judicial Caniza junto a sus abogados y sus familiares, amigos y familiares de Vega comenzaron a gritar "asesino, asesino", mientras hacían explotar unas bombas de estruendo.

La policía que estaba presente en el lugar desde el inicio de la audiencia, no tuvo que intervenir ya que el incidente no pasó más allá de los gritos.