Testigos favorecieron a los imputados y el tribunal realizará hoy una inspección donde ocurrió el abuso

En la segunda audiencia del juicio oral, que tiene en el banquillo de los acusados a dos hermanos, de 16 y 19 años, al momento del hecho en noviembre de 2020, el tribunal, presidido por el juez de la Cámara Penal Juvenil, Dr. Rodrigo Morabito, escuchó a diez testigos, finalizando así la presencia de los mismos en el plenario. Según indicó una fuente judicial, la declaración de los mismos habría favorecido a los imputados. Antes de finalizar la audiencia, el Ministerio Público Fiscal Especializado, a cargo del Dr. Guillermo Narváez, conjuntamente con la asesora de Menores, solicitaron a los jueces del tribunal escuchar a la víctima en recinto. Planteo al que las defensas de los hermanos imputados se opusieron. Hoy, el tribunal resolverá si la adolescente de 15 años -tenía 13 cuando ocurrió el hecho- ejerce su derecho de víctima y es escuchada en el recinto. Cabe recordar que, en el inicio del juicio, los hermano imputados tuvieron su derecho a declarar, pero solo el mayor contó su versión en la sala.

A las 9.30 de la mañana de hoy, está prevista la tercera audiencia del debate que se desarrolla en la Cámara Criminal Penal Juvenil, edificio que ayer fue vallado debiendo la policía interrumpir el tránsito vehicular sobre calle Chacabuco, entre calles Ayacucho y Junín, por la presencia de familiares tanto de la víctima como de los victimarios, quienes se concentraron en las cercanías del edificio judicial y se manifestaron.

Según indicaron voceros judiciales a este diario, los jueces Rodrigo Morabito, Elizabeth Cabanilla y Silvio Martoccia resolverán en primera instancia el planteo de las partes en cuanto a escuchar o no en recinto a la víctima, quien no fue citada como testigo para evitar su revictimización.

Luego, el tribunal y las partes abandonarán el edificio judicial para trasladarse a la zona norte de la Capital, más precisamente a la casa donde vivía la víctima cuando ocurrió el hecho, donde llevarán adelante una inspección judicial guiada. Para cumplimentar tal medida judicial, se solicitó una importante presencia policial para evitar cualquier tipo de desmanes.

En caso de hacer lugar el tribunal a la declaración de la víctima, tras la inspección, las partes retornarán a la Cámara Penal Juvenil y el debate dará continuidad.

Atento a que mañana es feriado nacional, la audiencia se fijará para el día viernes, en la que se prevé escuchar los alegatos de las partes, la última palabra de los imputados y, finalmente, el tribunal dictará el veredicto de sentencia.

En cuanto a los testigos de ayer, se informó que, en su mayoría, fueron amigos y vecinos de la víctima, como así también de los victimarios ya que, recordemos, vivían a pocos metros de distancia uno de los otros y, en sus relatos, habrían favorecido a los imputados, aun cuando no trascendió el contenido de los mismos.

Por otra parte, Cinthia, la mamá de la niña víctima, dialogó con LA UNIÓN y manifestó: “Solo pido justicia para mi hija. Nada de lo que dice la familia de los imputados es cierto. Qué interés puedo tener yo para enviarlos a la cárcel a ellos. Solo pido que se haga justicia porque violaron a mi hija. Ellos -por los imputados- eran sus amigos, se tenían confianza. No puedo creer aún que esto haya ocurrido”, expresó la mujer.

Agregando: “Desde que le pasó esto a mi hija, no puedo volver a vivir a mi casa porque ellos -por la familia de los imputados- la apedrean, a cada rato me amenazan que la van a prender fuego, por eso me tuve que ir y, ahora, vivo en una piecita con todos mis hijos. No es justo que tengamos que vivir en estas condiciones. A los días que denuncié el hecho, fue una asistente social que la enviaron del Juzgado de Familia, pero no hicieron nada. No me reubicaron ni a mí ni a ellos. No podemos vivir en el mismo barrio, ellos están a metros de mi casa, en la esquina. Nos amenazaron que si volvemos a la casa y a ellos los condenan, la van a prender fuego con todos nosotros adentro”.

Finalmente, la mujer se refirió al juicio e indicó: “Ayer -por el lunes-, declaré como testigo. Conté lo que mi hija me contó del abuso. No lo puedo creer. Así se lo dije ante el juez porque ellos eran sus amigos, sus vecinos. Mi hija me dijo que no pudo gritar ni pedir ayuda, yo estaba en la habitación, porque se paralizó y le taparon la boca. Nos destruyeron a todos con lo que le hicieron a mi hija, por eso pido justicia y que se la escuche”.