Thomás Fort irá a juicio por el accidente que causó la muerte de dos mujeres

Thomas Fort protagonizó un accidente en la madrugada del 5 de enero de 2020 mientras conducía una camioneta RAM en el kilómetro 24 de la Autopista Panamericana.

En ese momento, el sobrino de Ricardo Fort habría realizado una maniobra inesperada que provocó, según las pericias, un toque a una alta velocidad a un Volkswagen Polo, generando que este perdiera la estabilidad e impactara contra el guardarrail. Resultado de ello, murieron dos mujeres de la familia que se trasladaba en el vehículo impactado.

En el Volkswagen se trasladaba la familia Godoy que en ese momento se dirigía a tomar una semana de vacaciones. Oscar, junto a su esposa, sus dos hijas y su yerno viajaban en el auto cuando la camioneta de Fort los rozó mientras los pasaba. Thomas Fort no habría detenido su marcha, y le acusan de fugarse.

Oscar iba adelante, como conductor, junto a su yerno como acompañante, mientras que en la parte trasera del automóvil, iba su esposa Nora Aguilera, de 67 años, junto a Camila Luciana Zadura, de 20 años, y otra de sus hijas. Lamentablemente, Nora y Camila murieron a causa del accidente.

Thomas Fort, quien se dedica a la música, no habló en su momento con los medios. Solo atinó a pedir que se “esperen las pericias” mientras que la fiscalía incautó su celular y su pasaporte.

Esta semana, luego de dos años y medio del fatal accidente, hubo novedades en la causa. El periodista Pampa Mónaco, en Nosotros a la mañana, de El Trece, compartió que el caso fue elevado por el juez de garantías Orlando Días, a juicio oral por los “delitos de doble homicidio con dolo eventual y triple homicidio con dolo eventual en grado de tentativa”, ya que los tres sobrevivientes al choque resultaron gravemente heridos.

Según los sobrevivientes, Fort no habría frenado después del choque. Por lo tanto, el hecho es agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima. Además, se habría señalado que Fort, según pericias, conducía en exceso de velocidad por encima de la máxima permitida.

Actualmente, la familia es representada por Andrea Cambell y Guillermo Baqué. En su momento, Oscar Godoy había relatado en televisión cómo vivió los instantes del fatal accidente. “Me va a costar vidas, tiempo y años este dolor. Ahora lucho por mi hija y yerno, sacando fuerza no sé de dónde. Me encuentro solo, me dejo solo, por la mala maniobra de una camioneta”, dijo y se mostraba esperanzado en la Justicia: “Tengo plena confianza y a la gente que me habla y me apoya, gracias. A los que me dicen cosas como que aguante”, había relatado Godoy frente a las cámaras.

Mientras tanto, los abogados de Fort pidieron su sobreseimiento y se opusieron a la elevación a juicio. Ambas solicitudes fueron rechazadas. Por otro lado, el joven renunció a la posibilidad de que se realizara un juicio por jurados.

En caso de ser encontrado culpable, Thomas Fort podría ir a prisión de 8 a 25 años.