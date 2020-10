Tiene 11 años y con su celular filmó a un sujeto que engañaba a niñas con ser modelos para abusarlas

La comunidad de Belén está convulsionada. En las últimas horas del lunes, se conoció un video tomado por una pequeña de apenas 11 de edad, donde se escucha y observa a un sujeto adulto, ya detenido por la Justicia, “ofreciéndole” a la pequeña ser modelo, con claras intensiones de menoscabar en su integridad sexual. Situación que es materia de investigación actualmente por la fiscala subrogante, Verónica Saldaño, quien apenas conocida la denuncia radicada por la madre de la víctima, ordenó la detención del sindicado, quien según trascendidos sería empleado municipal y enseñaría fútbol en la escuelita infantil.

“Yo te voy a enseñar cómo vestirte, pararte y desfilar. Te voy a tomar unas fotos” es parte de la conversación que el sujeto tuvo con la niña, a quien abordó en la vía pública cuando esta se dirigía a realizar la tarea escolar en una maestra particular.

“¿Te animas?” le preguntó el depravado a la niña, quien respondió “Sí. Ya le voy a preguntar a mi mamá”. Respuesta que puso en alerta al sujeto, quien intentó engañarla diciéndole “no, no le digas a tus padres, sos menor de edad y no te van a dejar”. Agregando ya al final, luego de decirle a la criatura que la esperaba a las 18.00, en su casa, para “enseñarle” el tema del modelaje y tomarle unas fotos... “Ya sabés como entrar. Golpeá la puerta y decí 'Sacha' ya vine...”. Antes de marcharse, apresuró a la criatura, quien le dijo que no podía ir en ese momento porque “tengo que ir hacer la tarea. Mi mamá ya me esta enviando mensajes”.



Denuncia

En el video se observa a la niña salir corriendo. Al llegar a la casa, la criatura le contó a su madre lo que le había pasado enseñándole el video que ella misma había grabado, sin que el sujeto se percatara. Luego de ver las imágenes y escuchar el diálogo mantenido con el sujeto, tanto la madre como la niña buscaron ayuda. Así fue que llegaron a la Comisaría Departamental de Belén y denunciaron lo ocurrido. Luego, fueron asistidas por la ONG “Ni Una Menos Belén” desde donde fueron contenidas y protegidas.

En el video, se escucha a “Sacha” preguntar por, al menos, otras tres niñas a M. -la víctima que se animó y no solo filmó al depravado sino que su mamá lo denunció- a algunas de las cuales, según la información a la que accedió este diario, habría ya contactado con anterioridad.



Más denuncias

Conocido mediáticamente el hecho y que el sujeto había sido ya detenido por la Justicia, se sumaron nuevas denuncias en su contra.

En principio, al menos otras cuatro niñas menores de edad, de entre 11 y 14 años, habrían sido contactadas con anterioridad por “Sacha”, quien había empleado el mismo modus operandi, logrando que las pequeñas concurrieran a su casa, supuestamente, para recibir las clases de modelaje y ser fotografiadas para una agencia.

En este sentido, la información brindada por las fuentes consultadas fue muy escueta en relación a que si el sujeto abusó de algunas de las niñas. Sin embargo, trascendidos daban cuenta que al menos una de las víctimas habría caído en sus engaños, a quien además la tenía amenazada con no decir nada.

Durante la jornada de ayer, la fiscala trabajó en la toma de testimoniales y en la recolección de mayores pruebas que le permitan, no solo mantener detenido al depravado, sino sumar nuevas causas en su contra, ya que el accionar del sujeto venía desarrollándose en la ciudad belicha desde hace un tiempo a esta parte.



En allanamientos, secuestran material pornográfico



Tras la detención del sujeto, la fiscala subrogante, Verónica Saldaño, le solicitó al juez un allanamiento a su domicliio. En el lugar, donde irrumpió la Policía, logró el secuestro de distintos materiales pornográficos, además de de pendrives, computadoras, una cámara fotográfica, ropa de mujer y otros elementos que tendrían vinculación con la causa.

Asimismo, los investigadores estarían tras los pasos de otro sujeto, quien también habría actuado junto al ahora detenido. Si bien este está identificado ya que es nombrado por el ahora detenido en el video que dio origen a la causa, los investigadores trabajan a contrarreloj para recabar pruebas que permitan vincularlo en la causa.

Así también, se supo que mañana, el detenido, de apellido Moreno, sería trasladado desde la comisaría departamental a la sede de la fiscalía para ser indagado por la fiscala Saldaño. En cuanto a la calificación, hasta anoche, no se la conocía oficialmente, ya que presumiblemente a una de las cinco niñas víctimas, el sujeto la habría abusado.

Por este motivo, podría responder por los delitos de pornografía infantil y abuso sexual. Anoche, al cierre de esta nota, la Justicia continuaba recepcionando más denuncias de otras jovencitas, a quien “Sacha” había engañado.