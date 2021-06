Tinogasta: Un vehículo oficial chocó y mató a dos caballos sueltos en la Ruta Nacional 60

El siniestro vial, que por las características pudo tener consecuencias mayores, se registró ayer a la mañana, en la Ruta Nacional N° 60, en el paraje El Carrizal, a la altura del kilómetro n° 1.296, de la localidad de Copacabana, departamento Tinogasta. El saldo fue una camioneta de la Municipaliad de Fiambalá destruida y dos animales muertos.

LA UNIÓN pudo conocer de fuentes policiales y judiciales que aproximadamente a las 7.30, Nelson Eduardo González (49) conducía una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, de color Blanca, dominio JJQ-793, vehículo oficial perteneciente a la Municipalidad de Fiambalá, por dicha ruta, cuando según le relató a la policía que acudió al lugar, alertada por un llamado telefónico acerca de la producción de un sinestro vial, un tropel de caballos se le cruzó en la calzada.



Según explicó, viajaba desde dicha localidad con destino a la ciudad Capital, cuando impactó con dos caballos, luego de que un tropel se le cruzara en el carril. El impacto fue de tal magnitud que uno de los animales, luego de impactar contra la parte frontal del vehículo, proyectarse uno de ellos por el aire y caer pesadamente sobre la cinta asfáltica, murió. El otro caballo fallecido terminó sobre la banquina a varios metros del lugar, donde se originó el impacto.

Sin embargo, y a pesar de los cuantiosos daños en el vehículo oficial, González solo aquejaba algunos dolores en el cuerpo producto del impacto, pero no fue necesaria la presencia del personal del hospital en el lugar del hecho. Por otra parte, se informó en cuanto a los animales, que estos no presentaban ninguna marca ni seña particular.

Por otra parte, ayer a las 9:40, en la avenida Güemes, entre las calles Vicario Segura y Tucumán, se produjo un siniestro vial protagonizado por una motocicleta Yamaha Criptón 110 cc., de color azul, al mando de Elmer Pantaleón Bulacio (28). Por causas que son materia de investigación, colisionó con una camioneta Renault Sandero gris, dominio IPC-401, conducida por Gabriel Omar Silva (29), en compañía de Walter Gonzalo Silva (30).

Producto del siniestro, el conductor del rodado menor sufrió lesiones, que demandaron la asistencia de profesionales médicos del SAME, por lo que intervino personal de la Comisaría Primera y sumariantes de la Unidad Judicial N° 1.