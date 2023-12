Trabajadores Judiciales protestaron frente a la Legislatura y luego marcharon a la Corte

Mientras se desarrolla una nueva sesión en la Cámara de Diputados, en las afueras se manifestaban trabajadores del Poder Judicial, quienes no solo sostienen medidas de fuerza, sino también el reclamo por incrementos salariales y el no recorte al presupuesto. Miuentras se mantiene el paro de la justicia, medida que cada vez es más resistida por abogados y directos afectados, se acrecientan las protestas, que tienen a endurecerse de no lograr el objetivo.

En el reciento, en tanto, está previsto el tratamiento de los presupuestos de ambas cámaras, el del Ejecutivo y la Ley Impositiva del 2024.

Recorte y ñoquis

Cecilia Falcón, secretaria general de ATE Judicial, en diálogo con la prensa, aseguró que ell paro del sector podría extenderse de no lograr tener respuesta de parte del Ejecutivo y Legislativo. Se mostró dolida, por lo que considera es un avasallamiento a la autonomía del Poder Judicial e indicó que el recorte debería hacerse "donde están los ñoquis", acotando que los trabajadores judiciales van a trabajar todos los días.

"Estamos aquí, porque queremos saber porqué se recorta el presupuesto al Poder Judicial. Cuando nos reunimos la última vez, les manifestamos que se deberían hacer los recortes a donde hay noñoquis y no con nosotros, porque todos trabajamos", sentenció Falcón. Sobre las medidas de fuerza, aseguró que de aprobarse el Presupuesto 2024 sin contemplar el aumento para estos trabajadores, "seguro que vamos a seguir y vamos a profundizar las medidas".

"Nos han hecho quedar como los peores pero nosotros no tenemos la culpa de luchar por nuestros derechos", acotó la gremialista al justificar no solo el reclamo sino el pedido de una mejor remuneración acorde al índice que marca la inflación.

Videos: Silvina Bravo / La Unión