Tragedia en Catamarca: falleció un motociclista que había protagonizado un fuerte choque

Un siniestro vial ocurrido durante la tarde del viernes en la intersección de avenida Presidente Castillo y calle Alférez Segura tuvo un desenlace fatal. Marcos Nicolás Vergara, de 31 años, perdió la vida luego de permanecer internado en el Hospital San Juan Bautista, adonde había sido trasladado tras protagonizar una colisión entre dos motocicletas.

De acuerdo con la información policial, el hombre circulaba a bordo de una Yamaha FZ azul de 150 cc. cuando, por causas que todavía se investigan, colisionó con una Honda Wave negra de 110 cc., conducida por Dolores del Carmen Herrera, de 68 años.

El impacto provocó lesiones en ambos motociclistas, quienes necesitaron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Juan Bautista.

La asistencia médica y el traslado al hospital

Tras producirse el choque, personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino para brindar asistencia a los dos involucrados. Debido a las lesiones sufridas, ambos fueron derivados al centro de salud para recibir atención médica.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales de la Comisaría Tercera, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para intervenir en el hecho.

Mientras Dolores del Carmen Herrera también resultó lesionada como consecuencia de la colisión, Vergara permaneció internado en el Hospital San Juan Bautista debido a las heridas que había sufrido durante el impacto.

Confirmaron el fallecimiento este sábado

El desenlace se conoció este sábado, alrededor de las 09:00, cuando personal policial que cumple consigna en el Hospital San Juan Bautista tomó conocimiento de que se había producido el fallecimiento de Marcos Nicolás Vergara, de 31 años.

El hombre, que había ingresado al nosocomio luego del siniestro vial ocurrido el día anterior, finalmente perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas.

A partir de la confirmación del deceso, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó participación en las actuaciones vinculadas con el hecho.