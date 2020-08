Tragedia de El Rodeo: El fiscal y las querellas pidieron el apartamiento del juez Acuña

Tal como había sido anunciado, ayer se concretó la audiencia de apelaciones, en la causa denominada “La tragedia de El Rodeo”.

Esta fue mediante el sistema de videoconferencia, donde a través del monitor, los jueces Patricia Olmis, Marcelo Soria y Jorge Palacios conformaron el tribunal de la Cámara de Apelaciones, quienes, luego de escuchar las posturas de las partes, pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 18, para dar a conocer la resolución.

De la audiencia, que se extendió por gran parte de la mañana, el fiscal del expediente, Dr. Jonathan Felsztyna, se mantuvo en su postura de elevar a juicio a solo dos de los 13 imputados y sobreseer al resto, entre ellos, el exgobernador, Eduardo Brizuela del Moral.

En diálogo con LA UNIÓN, el abogado Gerardo Romero, querellante de la familia Díaz y Ahumada, explicó que “al igual que la Fiscalía y otras de las partes, rechazamos la nulidad dictada por el juez, toda vez que no se ajustaba a derecho. Más allá de que todos sabemos que no solo Saavedra y Casas Doerin deben ser juzgados, sino que también deben estar Nely y Solas Jais (...), el juez Acuña se demoró ocho meses para dictar la nulidad, sin resolver si corresponde o no la elevación a juicio y por cuál de los imputados”. Asimismo, el abogado indicó que, al igual que el fiscal solicitó el apartamiento del juez de la causa, “el próximo martes, a las 11.30 de la mañana, el tribunal resolverá si hace lugar a la requisitoria de elevación a juicio o al planteo de nulidad del juez”. Luego de escuchar a todas y a cada una de las partes, el tribunal de la Cámara de Apelaciones pasará a un cuarto intermedio para dictar el veredicto. Es decir, si acepta el pedido de sobreseimiento de once de los trece imputados y la causa pueda ser elevada a juicio, teniendo al exintendente de El Rodeo, Casas Doerin y al exdirector de Defensa Civil, como únicos imputados. O confirmen el dictamen del juez Porfirio Acuña y el expediente regrese a la Fiscalía, para su modificación en el acto de elevación a juicio.