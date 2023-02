Tragedia en Tucumán: Una mujer murió ahogada en el río cuando intentaba sacarse una selfie

Daniela María Avena, de 41 años, se ahogó en el río Los Sosa, de la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, al caer cuando intentaba sacarse una selfie.

El accidente ocurrió el martes, pero los bomberos encontraron su cuerpo un día después, a unos 600 metros de donde había caído, tras una intensa búsqueda que se vio dificultada por el gran caudal de agua en el río, que provocaron las lluvias de las últimas horas.

Según pudo saber TN, los médicos encontraron fuertes golpes en el cuerpo de la mujer, especialmente en la zona cervical y en la cabeza.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que se hicieron luego de encontrar el cuerpo, la mujer -oriunda de la localidad bonaerense de La Matanza- se tropezó y cayó al caudaloso río cuando intentaba sacarse una selfie. El accidente fatal ocurrió en el río Los Sosa. (Foto: Captura TN)

Los familiares de la víctima y los bomberos estuvieron varias horas buscándola, pero no lograron dar con ella. Hasta que no se encontró el cuerpo, la Justicia puso una custodia en la zona para que no suceda otra tragedia entre las personas que hacían la búsqueda.

En el video que se conoció de los momentos previos al rescate se puede ver cómo a los bomberos se les dificulta mantenerse en pie en el río, debido a la fuerza con la que circula el agua.

Otra vez, una selfie mortal

A fines de diciembre, unas vacaciones en familia en uno de los principales atractivos turísticos de la localidad mendocina de San Rafael y un descuido se combinaron en una suerte de trampa mortal para una turista de 39 años que intentó sacar una foto al borde de un precipicio.

La víctima se llamaba Natalia Elizabeth Ramallo y había viajado junto con su pareja y su hijo desde San Fernando, donde vivían, a la provincia de Mendoza para pasar unos días de descanso.

Este lunes alrededor del mediodía, el grupo familiar se trasladó a la zona de El Nihuil, donde comienzan los caracoles del Cañón del Atuel, y fue entonces cuando se precipitó la tragedia. “La mujer se estaba tomando una fotografía en una roca, perdió el equilibrio y cayó al vacío”, relataron testigos, según publicaron los medios locales.