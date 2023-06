Tras 15 meses, la Justicia imputó a la empleada judicial que atropelló a Lucas Pereyra 

Luego de más de un año del accidente que dejó incapacitado a Lucas Pereyra, la causa tiene un avance significativo en favor de la víctima, que ahora tiene 28 años. Así lo confirmó el abogado de la familia, Dr. Gabriel Díaz, quien indicó que luego de una reunión con la fiscal del caso, la que se concretó este viernes, se les informó que Mariana Pedraza, que es quien atropelló a Lucas, fue imputada.

Sobre la carátula, el letrado indicó que “es por lesiones agravadas por el uso imprudente de un vehículo en calidad de autor”, acotando que ahora se espera la concreción de algunos diligenciamientos, para que finalmente la causa pueda ser elevada a juicio. En cuanto a la demora en la imputación, Díaz, en diálogo con LA UNIÓN, dijo: “nosotros tenemos las mismas dudas que todos pero ahora, en base al encuentro con la fiscal, donde se nos brindaron los avances que se manejan, es que ahora tenemos una luz de esperanza”. El abogado, quien espera ser aceptado en la causa, refiere ser cauteloso, pero no deja de indicar que luego de contar con el expediente, avanzará en la revisión de “lo que pueda haberse omitido o no y, además, para poder aportar algunos elementos que consideramos relevantes en cuanto se haga justicia por Lucas”. En tanto, Melisa Pereyra, hermana de la víctima, se mostró esperanzada con la novedad de la imputación de Pedraza, pero no dejó de marcar la demora de esta medida, la que llega un año y tres meses después de ocurrido el grave siniestro en la Punta del Asfalto. En todo este tiempo, Melisa confirmó que la ahora imputada nunca tuvo acercamiento con la familia. “Jamás se preocupó por Lucas. Ella siguió con su vida. Ella se mostró por todos lados, es más, a dos semanas del hecho, se fue a El Rodeo con amigos”, contó con pesar. En cuanto al estado de salud de Lucas, su hermana contó que él “sigue complicado. Tiene un botón gástrico, sigue en silla de ruedas y su diagnóstico es cuadriparesia, que a pesar de algunas leves mejorías, su estado sigue siendo delicado”. Esto se traduce en un 93% de incapacidad para el joven, según el diagnóstico que se le dio luego de la internación que tuvo en Mar de Plata.

El grave hecho que puso a Lucas en este trance tan complicado ocurrió el día 13 de marzo, en horas de la madrugada, cuando este circulaba con su esposa en la moto por la avenida Presidente Castillo, llegando a la calle Crisanto Gómez. En ese cruce, un auto que era conducido por Mariana Pedraza lo impactó violentamente. La víctima cayó inconsciente y fue trasladada hasta el “San Juan” donde lo reanimaron. Después quedó en coma, entubado y con respirador. Ahora, por la fortaleza del joven y el amor de su familia y amigos, lucha a diario para lograr mejoras en su salud.