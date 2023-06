Tras un brutal intento de robo, vecinos protestaron exigiendo seguridad

Este sábado una joven madre sufrió una brutal golpiza por parte de delincuentes que intentaron robarle la motocicleta a las 06:30 de la mañana.

Sucedió al norte de la ciudad Capital cuando la mujer venía de trabajar. Por el brutal ataque, la mujer terminó con nueve puntos de sutura e inconvenientes en un ojo.

A raíz del violento ataque, este lunes un grupo de vecinos, junto a la víctima, se encuentra manifestándose en el ingreso a la Gruta de la Virgen del Valle con un corte en avenida Virgen del Valle y Terebintos. Los vecinos, en diálogo con Radio Valle Viejo, reclamaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad y al Gobierno provincial que tomen cartas en el asunto.

La víctima del brutal ataque denunció que es “zona de nadie” y que ya ubican a los supuestos delincuentes, quienes serían conocidos menores de edad.

“El campo es guarida de ellos, ahí se meten.” apuntó la mujer, y señaló que es un descampado a dos cuadras de donde encontraron los restos de Karina Chazarreta.

En este sentido, agregó: “Y si me mataban y me tiraban, al tiempo me iban a encontrar. Porque no se ve nada. Es un descampado donde los yuyos te tapan. Pedimos que lo limpien, que pongan luz, que ronde más la policía”