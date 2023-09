Tras un falso llamado de secuestro, encuentran a una nena que era intensamente buscada

Una menor de 12 años, identificada como Julieta Agustina Martínez, era buscada intensamente por personal de la División de Trata de Personas de la Policía, luego de que su familia denunciara que la vieron por última vez la mañana del miércoles 6 de septiembre.

Sin embargo, los familiares de la menor debieron vivir un terrible momento de tensión luego de que una persona desconocida se contactara pidiendo dinero a cambio de soltar a Julieta. No obstante, gracias al accionar de la Policía y el Juzgado Federal, se descubrió que era un llamado falso. Sucede que después de que se publicó el número para comunicarse para que la comunidad brindara cualquier dato sobre la desaparición, la abuela de Julieta recibió unos mensajes en los cuales una persona aseguraba que su nieta estaba secuestrada, no desaparecida, y le exigían una cantidad de plata para liberarla.

La División de Trata, a cargo del comisario Mauro Camacho, descubrió a quién pertenecía el celular desde donde mandaron los mensajes del supuesto secuestro extorsivo de Julieta: es así que, junto con la Policía Federal, ambas divisiones realizaron un allanamiento en la mañana de hoy, al mediodía, para rescatar a la menor.

No obstante, descubrieron que quien mandó los mensajes era otra adolescente de 16 años, quien admitió no conocer a Julieta y que en realidad los mensajes que había mandado era una “broma”. Según trascendió, esta adolescente no fue procesada por este hecho.