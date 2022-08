Tras la inspección en la Séptima: el dolor de la madre de Diego al regresar al lugar

Desde las nueve de la mañana se desarrolló la medida que en la jornada previa, el tribunal que lleva a cabo el juicio por el esclarecimiento de la muerte de Diego Pachao, había dispuesto para este viernes. Todo el proceso llevó poco más de una hora, interviniendo en todo momento los jueces del tribunal, quienes se constituyeron junto a sus secretarias, el Ministerio Público Fiscal, la querella, la madre de la víctima, Claudia Véliz, los seis policías imputados y sus abogados defensores, en la sede la Comisaría Séptima para llevar adelante y de esta manera, lo que es la novena jornada de la instancia judicial.

Video Silvina Bravo

En el lugar se convocaron también agrupaciones sociales, para marcar su apoyo a la familia de Pachao, quienes se hicieron presentes junto a sus abogados. Al término de la inspección, Claudia Veliz, madre de Diego en diálogo con La Unión, se mostró consternada y confesó que debió ser asistida por psicólogos para poder ser parte de este procedimiento.

"No me estoy sintiendo bien. Un día es más duro que el otro. Saber que todo esto no me va a devolver a mi hijo, me genera más impotencia y más dolor. Lo único que pido que estos policías asesinos tengan la Perpetua, porque tienen que pagar por el daño que le hicieron a mi hijo Diego", dijo con tristeza y la voz quebrada.

Veliz expresó que volver a ingresar a la Comisaría Séptima, escenario de la muerte de su hijo "es muy difícil saber que en este lugar le hicieron todo el daño a mi Diego. Lo único que hice fue refugiarme en Dios para poder estar acá. Se que él y mi Diego me sostienen".

Foto Silvina Bravo

Para la querella de la causa, la evaluación de la inspección ocular es "sirvió". Así lo indicó el Dr. Humberto Galíndez, quien marcó que en principio se confirmó que el edificio en estos diez años, desde el crimen, ha sufrido modificaciones. No obstante esto "nosotros lo que corroboramos es que la gente que estaba detenida y gritaba pidiendo por el auxilio de Diego, para que lo llevaran, podían ser escuchados perfectamente. De hecho, en el testimonio de Guadalupe Acevedo, que estaba como Jefa de Guardia ese día, corrobora que aún hablando en voz alta se podían escuchar los pedidos de auxilio de los detenidos".

Video Silvina Bravo

La defensa de los policías

Dr Orlando del Señor Barrientos, defensor de Barrera, unos de los policías acusados, marcó a La Unión la importancia de este procedimiento, tanto para la causa como para la estrategia de su defendido. "Con esta medida solicitada por la defensa, se quieren acreditar los espacios y los ambientes que tiene la comisaria, para poder demostrar al tribunal que no es solamente el plano que figura de este edificio sino que también se encuentra en el lugar el Precinto Judicial. Este se ubica a la par, por lo que es casi una sola construcción. Con esto se prentende aclarar toda duda respecto al lugar".

El letrado sostuvo que con esta medida los jueces van a poder apreciar que si sucedió alguna "vejación", esto lo habría escuchado tanto el personal del Precinto o la Jefa de servicio, que se encontraba en el momento o cualquier otra persona. "Para esta defensa es importante esta inspección ocular", destacó Barrientos.

Lo que se desarrolla en la jornada de hoy sería una de las últimas medidas de prueba que se están aportando al juicio y luego restarían los testimonios de los médicos, que en el caso del Dr. Rubén Manzi, está confirmada para este lunes.