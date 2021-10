Trece años de prisión para un ex violento

En la reanudación del juicio que inició el lunes y tiene en el banquillo de los acusados a A.F. -solo se lo identifica con las iniciales para resguardar a la víctima y a sus hijos- oriundo de Belén, los jueces de la Cámara Penal N° 2 Luis Guillamondegui, Silvio Martoccia y Fabricio Gershani Quesada lo declararon culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja, daños, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual y le impusieron una pena de 13 años de prisión.

El fallo, dictado por unanimidad, se dio a conocer pasadas las 10.00 de la mañana, luego de que el ahora condenado pidiera declarar y las partes expusieran sus alegatos.



Alegatos

A las 8.00 de la mañana, la audiencia se reanudó y a A.F pidió declarar, por lo que se sentó ante el estrado y reconoció haber cometido la agresión y el abuso sexual en contra de su expareja, a quien le pidió disculpas y perdón “desde el alma”, al igual que a sus hijos y a su familia.

Luego, expuso los alegatos el fiscal Alejandro Dalla Lasta, quien mantuvo la imputación de los delitos de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, solicitando al momento de peticionar la pena de 13 años de prisión.

A renglón siguiente, la defensa ejercida por el Dr. Marcos Gandini le solicitó al tribunal una pena menor para su asistido, teniendo en cuenta que había confesado el hecho.

Seguidamente, el presidente del tribunal escuchó la última palabra del imputado y los jueces se retiraron a deliberar.



Sentencia

Tras un breve cuarto intermedio, los jueces reanudaron la audiencia y se dio a conocer el veredicto, condenando por unanimidad al imputado a 13 años de cárcel, tal como lo pidió el fiscal.

Al concluir el debate, LA UNIÓN dialogó con el fiscal Dalla Lasta, quien manifestó: “(...) Todas las conductas realizadas por el acusado fueron en el contexto de la violencia de género en donde el acusado mostró un patrón de conducta similar de violencia, no solo psicológica - física, sino que, además, llegó al extremo de la violencia de índole sexual. La violencia se fue incrementando con el paso del tiempo, que llegó a este lamentable hecho del abuso sexual, pero entiendo que podría haber pasado algo más grave (...). No obstante, causó un daño irreparable, no solo a la víctima directa, en este caso la denunciante, sino, entiendo yo, al resto de la familia que está involucrada en esta situación”.