Tremendo vuelco de un camión cisterna en la Ruta 38

Un siniestro vial, de características graves, sucedió ayer a la tarde, en la zona sur de la ciudad Capital. Este fue protagonizado por un camión cisterna que, al volcar de manera espectacular en la calzada, perforó el tanque de combustible, derramando el líquido inflamable en toda la calzada. Afortunadamente, el conductor, único ocupante del rodado, solo resultó con lesiones menores, permaneciendo el tránsito vehicular interrumpido por varios minutos. Trabajó en el lugar personal de la División Bomberos de la Policía para la limpieza de la calzada.



Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que a las 16.15 aproximadamente, tomaron conocimiento a través de un llamado telefónico al 911 que en el empalme de la Ruta Nacional N° 38 con la avenida Bicentenario se había producido un hecho de tránsito.

Al lugar concurrió el móvil de la Comisaría Novena, a quien le corresponde por jurisdicción, entrevistándose los efectivos con Héctor Elías Araya (27), quien les manifestó ser el conductor del camión Mercedes Benz, color blanco, dominio RHS-776, que transportaba en la caja una cisterna con agua y, por motivos que se investigan, perdió el control del rodado, volcando a la cinta asfáltica. Situación que provocó la perforación del tanque provisto de combustible y la posterior filtración hacia la calzada.



Como el conductor, oriundo de la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, aquejaba algunos dolores en el cuerpo producto de las lesiones sufridas por el siniestro, el personal a cargo convocó una ambulancia del SAME para su asistencia y posterior traslado al Hospital San Juan Bautista.

Al mismo tiempo que, solicitaron la colaboración del personal de Bomberos para la correcta limpieza de la calzada, motivo por el que el tránsito vehicular fue interrumpido por un lapso de tiempo.

Finalmente, trabajó en el lugar personal de la Unidad Judicial N° 9, conjuntamente a los peritos, bajo las directivas de la fiscalía en turno.



En una hora

Por otra parte, dos motociclistas resultaron con lesiones ayer a la mañana, en el lapso de una hora, al protagonizar sendos siniestros viales.



El primero de ellos tuvo lugar a las 8:20 de la mañana, en la avenida Presidente Castillo al N° 900, más precisamente a la altura de la Casa de Gobierno, siendo protagonizado por una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., dominio 378-HGY, de color negro, conducida por Anahí Chocobar, de 25 años, quien, por causas que se tratan de establecer, colisionó la parte trasera de una camioneta Ford Rager, dominio NNL-024, de color blanco, conducida en la oportunidad por Eduardo Van Esso, de 65 años de edad.



Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió lesiones y fue asistida por personal del SAME, quienes le realizaron las curaciones en el lugar, no siendo necesario el traslado al hospital.

Una hora después, por requerimiento del SAE 911, el móvil de la Comisaría Quinta se dirigió al pasaje Sotomayor, en donde se habría producido un derrape. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con Rubén Darío Ramos (62), quien les contó que transitaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz, dominio A013QDV, cuando perdió el equilibrio y terminó en el suelo. El personal a cargo del procedimiento solicitó la presencia del personal del SAME para la asistencia del accidentado.



A la madrugada

En tanto, en los primeros minutos de la madrugada de ayer, la policía fue alertada de la presencia de una persona lesionada en calle Los Ángeles, esquina calle Federico Páez. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con Juan Nicolás Carrizo (26), quien les manifestó, mientras aguardaban el arribo de una ambulancia del SAME, que, momentos antes, en circunstancias en las que se conducían a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo CG Titan 150cc., fue colisionado por otro motociclista.

Según sus dichos, el sujeto que lo colisionó sería de apellido Sánchez y, tras el siniestro, se dio a fuga antes de la llegada de la policía.



Al llegar la ambulancia del SAME, asistió al motociclista Carrizo, quien por las lesiones que presentaba fue trasladado en la unidad de salud al Hospital San Juan Bautista para una mejor atención médica.

Mientras los encargados del procedimiento convocaban al personal de la Unidad Judicial N° 8 para que labraran las actuaciones correspondientes, a través del 911, se emitió una alerta para la búsqueda del sospechoso, pero, hasta el momento, no se logró su ubicación.