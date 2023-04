Tres meses sin Karina Chazarreta: "¿Cuándo irá a terminar esta pesadilla?"

Mientras se espera para mayo recién el resultado del cotejo de ADN sobre los restos óseos encontrados en el norte de la Capital para definir recién allí si pertenecen a Karina Chazarreta, se cumplen ya tres meses de la desaparción de la mujer de 50 años. En el medio surge la polémica, porque familiares habrían desmentido que esto se haya convenido y que hasta siquiera se haya hablado con los hijos.

En este marco de contnúa desesperación, su hijo Cristian nuevamente posteó un muy sentido mensaje en sus redes sociales. El joven apuntó: "tres meses desde que no estás con nosotros mami. Siento una tristeza porque me faltas vos. Tengo tantas preguntas que nadie me responde. ¿Cuando irá a terminar esta pesadilla?".