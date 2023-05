Tres pequeños le contaron a su maestra que son abusados por un vecino y ella lo denunció

El compromiso de una maestra y el director de una escuela del interior de la provincia permitió sacar a la luz un gravísimo hecho de abuso sexual, del cual estarían siendo víctimas dos niñas y un niño de corta edad. A pesar de que la denuncia fue realizada en la Comisaría Departamental de Santa María y de la que tiene conocimiento el fiscal Carlos Contreras de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Santa María, el acusado, quien fue identificado con nombre y apellido por las víctimas, continúa en libertad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder este diario, los pequeños tienen entre 8 y 9 años y asisten a una escuela del interior de la localidad de San José, departamento Santa María.

Según pudo saber LA UNIÓN de fuentes a cargo de la causa, durante la semana pasada, en una clase de materia especial, la docente advirtió que tres de sus alumnos, dos nenas y un varón, estaban “callados” y “angustiados”. Al acercarse a hablar con los pequeños, la maestra les preguntó si habían tenido algún problema, si les podía ayudar. Fue entonces que con mucha angustia, según indicó luego en la denuncia la docente, los niños le contaron que estaban siendo víctimas de abuso sexual por parte de un vecino, a quien identificaron con nombre y apellido, quien posee un comercio en la zona.

De acuerdo con los trascendidos, el sujeto se aprovechaba de cada vez que los niños estaban solos o iban a su negocio a comprar, para tocarle sus partes íntimas. En una oportunidad, les dijo una de las víctimas a la maestra, el depravado había intentado sacarle la ropa, pero pudo salir corriendo y el sujeto sólo lo tocó en sus partes íntimas.

Luego de escuchar a los pequeños, a quien la docente les brindó contención, llevó a los niños ante el director y le comentó lo que estaba ocurriendo, por lo que de inmediato el directivo se dirigió a la Policía y denunció el ataque sexual del que estaban siendo víctimas tres de sus alumnos. El hecho fue puesto inmediatamente en conocimiento de la fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Santa María, a cargo del Dr. Carlos Laureano Palacios, quien dispuso que se investigara el hecho.

Malestar

Al tomar estado público el grave hecho de abuso del que estaban siendo víctimas los niños y que el sujeto sindicado continuara en libertad, los vecinos de la comunidad santamariana se manifestaron en contra del accionar de la Justicia.

“Estamos realizando marchas casi todas las semanas porque hay muchos abusos sexuales, la Justicia no hace nada y ahora esto. Cómo puede ser que identificando los niños quién es su abusador, el fiscal no tome ninguna medida. Qué espera, que lo viole, que mate algunos de los niños para recién hacer algo”, expresó molesta una vecina, quien agregó: “En Santa María tenemos psicólogos y asistente social, pero para que ellos atiendan a los niños hay que viajar a Santa María y estos pequeños son de muy escasos recursos. Por qué no van ellos a verlos en su hogar. Además, es mucho el daño que sufrieron estos niños como para volver a revictimizarlos. Parece que eso el fiscal no lo entiende”.

Cabe recordar que hace dos semanas atrás, aproximadamente, la comunidad de Santa María se manifestó fuertemente frente a un domicilio donde un octogenario había sido beneficiado con la prisión domiciliaria. Ante el reclamo popular, el hombre acusado de abusar de una nieta fue enviado al penal de Miraflores.