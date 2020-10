Tucumán: "Les pedí por favor que me la busquen", dijo el padre de Abigail en un relato desgarrador

Dolor e indignación causa el relato de Pablo Riquel, papá de Abigail, la niña de 9 años que ayer fue asesinada al noroeste de San Miguel de Tucumán, más precisamente en la zona de avenida Francisco de Aguirre y avenida América.



El hombre habló con la prensa a horas de haber hallado el cuerpo de su hija, que en la mañana del Día de la Madre desapareció mientras se dirigía a la casa una amiga del barrio. "Quiero pedir justicia y que se muevan todos para encontrar al culpable, que lo encuentren y paguen todo lo que le han hecho a mi hija, no puede ser que lo hayan matado como un perro no se merecía esto ella era un angelito", comenzó exigiendo Riquel, que entre lágrimas relató lo que padeció la familia las horas que Abigail estuvo desaparecida.



"Todos los vecinos, entre todos la buscamos. Fuimos a la comisaría (Comisaría 12) y no nos querían tomar la denuncia porque era muy reciente de que había desaparecido. Le dije 'por lo menos que si no nos quieren tomar la denuncia que nos ayuden y muévanse para buscarla para ver dónde está, dónde la puedo encontrar y yo quiero encontrarla, como sea, la estoy buscando y estoy desesperado'", describió el hombre.



"Les pedía por favor que me ayuden y ahí el Oficial, supuestamente oficial que no sirve para aca, se movió. Se fue con mi señora pero pegó dos vueltas y se fueron. Yo anduve por todos los barrios. Yo sólo con la moto, con mi hijo. Los vecinos andaban por todos lados buscando", señaló Riquel que luego aseguró que los agentes le negaron ayuda: "Me voy para el barrio, lo encuentro supuestamente a los que estaban buscando y estaban tomando un helado. Me voy a la comisaría y le digo que no hay ni un policía buscando a mi hija, 'qué pasa por qué no la buscan' y me dicen 'porque ya la hemos buscado y los oficiales están cansados y no tenemos patrullero'. Le digo 'ahí en la puerta había tres patrulleros lleno de policía por qué no van a buscarla'", recordó para luego romper en llanto.

Sobre la desaparición de Abigail, Pablo contó que la última vez que la vieron fue a las 9:30, cuando pidió permiso para ir a jugar a la casa de una amiga, donde iba todos los días. "Justo estábamos con las cosas Día de la Madre. Le digo a mi señora que me voy a buscar un poco de carne para comer y ella me dice anda y pasa por la casa de los Pescaditos y decile a la nena que venga", explicó.



Sobre el único sospechoso del crimen, Riquel se mostró seguro de que es el autor de la muerte de su hija. "Todo lo vieron, hay vecinos que lo vieron con ella, que la llevaba de la manito, que la llevaba llorando. Era una basura de aquí del barrio. Hace unos días había salido de la cárcel no sé por qué lo largaron, eso es lo que no entiendo de la Justicia, la Justicia comete errores. La Justicia lo larga en un ratito y viene y levanta una criatura", finalizó.



De acuerdo a información oficial, el acusado, apodado "El Culón", tiene un frondoso prontuario y estuvo detenido en la Comisaría 12 hace un mes atrás, cuando recuperó su libertad", afirmó Ricardo Fresneda, Jefe de la Unidad Regional Capital (URC), quien confirmó que la Policía ya cuenta con una orden de detención en su contra por pedido del fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la Unidad Fiscal en Homicidios I. (Fuente El Tucumano)