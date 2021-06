Último testigo y alegatos en juicio por grooming

A partir de la 9:00 de la mañana, se reanudará en el Juzgado Correccional N° 2 el juicio en contra de Busto, un sexagenario acusado de dos hechos de grooming, en perjuicio de una misma niña, hechos ocurridos en esta capital, durante los años 2013 y 2016, según la acusación fiscal.

En el debate, que inició la semana pasada y es llevado adelante por el juez subrogante Javier Herrera, Busto no declaró y la víctima y su madre sí lo hicieron.

En esa audiencia, la segunda del juicio, la víctima y su madre indicaron que las capturas de pantalla de los mensajes, supuestamente enviados por Busto a la niña, fueron fotocopias y no se obtuvieron de una visualización del teléfono. En esa audiencia, también se visualizó en el recinto una fotografía supuestamente enviada por el imputado con la imagen del órgano viril del imputado y su cara, pero en la imagen expuesta en la sala no se observaba el rostro de ninguna persona, apareciendo la fecha del año 2016.

Hoy, se escuchará a la última testigo en el debate, que por tratarse de un delito de instancia privada se desarrollará a puertas cerradas. Voceros judiciales indicaron que en la audiencia, concluida la declaración de la testigo, las partes podrían exponer los alegatos. En caso de que el tiempo lo permita, podría haber también veredicto de sentencia.