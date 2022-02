Un agente de policía le salvó la vida a un hombre en Santa María

En la madrugada de ayer, a las 05:45, mientras el Agente de Policía Cruz, Ernesto Benito se dirigía a cubrir su servicio en el Destacamento Policial de Andalhuala, dependiente de la Comisaría de San José, departamento Santa María, a bordo de su motocicleta en inmediaciones al kilómetro N° 24 de la Ruta Provincial N°39, advirtió que un hombre era arrastrado por el cauce del río de Yapes junto con la motocicleta.

El policía se arrojó a auxiliarlo hasta que pudo sujetar la mano de Cristian Iván Cáceres, de 31 años de edad, y sacarlo a la orilla del rio, donde le practicó primeros auxilios hasta estabilizarlo. Por las condiciones del lugar en el que se encontraban no podían establecer ningún tipo de comunicación y decidió trasladarlo en su motocicleta hacia el hospital local de San José para que le brindaran una rápida asistencia médica.

Po el hecho, tomaron intervención efectivos de la Comisaría de San José, quienes lo constataron y determinaron que Cáceres, quien trabaja como cosechero de uvas en la Bodega Esteco, se encontraba con algunas lesiones pero en buen estado general de salud y expresó a los colegas del agente que “estaba ingiriendo mucha agua, comencé a desesperarme y llegó un efectivo Policial quien se metió al Rio y me rescató, de no ser por su ayuda, posiblemente no hubiese sobrevivido por cuanto estaba siendo vencido por el caudal de agua y las piedras que llevaba el río”. Finalmente fue dado de alta en horas del mediodía de ayer.

Cabe desatacar, que los policías regresaron al lugar en busca del rodado que era arrasado y fue encontrado a orillas del río, por lo que fue secuestrado y llevado a la comisaría.

Se informó lo sucedido a la Fiscalía de Cuarta Circunscripción Judicial de Santa María.