Intento de magnicidio Un allegado a Sabag Montiel afirmó que atacó a Cristina Kirchner "por plata" y "no quería ser un héroe" "Apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni siquiera tenía", afirmó el testigo, quien llegó a vivir con Montiel.