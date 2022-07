Un auto se prendió fuego y otro terminó incrustado en un árbol tras un violento choque

El grave siniestro vial sucedió anoche cerca de las 23 horas en las inmediaciones de calle Maizza y Calle Belgrano, en la ciudad de Andalgalá, departamento homónimo. Afortunadamente ni los conductores, ni acompañantes de ambos rodados sufrieron lesiones de consideración, aun cuando los daños en los rodados fueron cuantiosos.

Fuentes policiales informaron que el hecho fue protagonizado por un automóvil marca Citroën, modelo C4, de color rojo, dominio HYZ138, conducido en la oportunidad por Luis Alberto Gómez, de 47 años de edad -quien estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol- y por causas que son materia de investigación judicial chocó contra un automóvil Renault, modelo Megane de color azul, dominio BRW036, conducido por Luís Ramón Gómez, de 30 años, quien iba acompañado por Jorge Rubén Reyes (36).

Consecuencia del violento impacto, el vehículo embistente, es decir, el Citroën, modelo C4 comenzó a prenderse fuego en el sector del motor, lo que fue rápidamente sofocado por la policía de Andalgalá que llegó al lugar alertado por un llamado telefónico sobre la colisión. En tanto, que el otro rodado, salió literalmente “expulsado” e impactó contra un árbol.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, los ocupantes de ambos rodados no sufrieron lesiones por lo que no fue necesaria la presencia de la ambulancia en el lugar. Sin embargo, ambos conductores fueron luego conducidos por la policía al hospital por disposición del fiscal Camps, para que se le practicara el dosaje sanguíneo y determinar si al momento del siniestro tenían o no alcohol en sangre.

En Capital



Por otra parte, a las 19 se verificó un siniestro vial en avenida Güemes y avenida Colón.

Al llegar al lugar los efectivos de la Comisaría Quinta, encontraron una camioneta marca Chevrolet, modelo Montana de color gris, dominio KOJ-608, que era conducida en la oportunidad por Mauricio Herrera, de 36 años, quien al ser entrevistado por los efectivos, les indicó que al querer girar a la derecha, es decir, hacia la avenida Colón, una motocicleta, marca Honda, modelo Wave de color roja, dominio 358-GJY, en la que se trasladaba José David Chumbita, de 45 años, lo impactó en el sector derecho del rodado mayor. Si bien el conductor de la moto terminó en el suelo, no sufrió lesiones por lo que no fue necesaria la presencia del personal del SAME.