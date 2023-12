Un camión de Aguas de Catamarca chocó a un motociclista en una esquina con semáforo

Un siniestro múltiple ocurrió ayer al mediodía en el que intervinieron dos vehículos afectos a la empresa Aguas de Catamarca. Consecuencia del choque, un motociclista que esperaba que el semáforo cambiara a verde fue embestido desde atrás por uno de los camiones resultando con lesiones que demandaron su traslado al hospital.

Fuentes policiales informaron que el siniestro tuvo lugar a las 12.00 del mediodía en la Avenida Presidente Castillo y Calle Geronimo de Cabrera. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Matias José Madueño, de 26 años de edad, quien estaba detenido junto a una motocicleta Honda CG modelo Titán que estaba tirada sobre la calzada. El joven les relató que estaba esperando a que el semáforo cambiara a color verde y le seda el paso, cuando fue colisionado desde atrás por un camión Chevrolet C60 de color Rojo, Dominio TPQ907, perteneciente a Aguas de Catamarca, provocando que termina sobre la calzada con multiples lesiones, por lo que fue necesario la presencia del personal del SAME quien lo trasladó al hospital.

En el lugar del siniestro estaba también Franco Damián Navarro, de 23 años de edad, quien manifestó ser el chófer del camión que embistió al motociclista que le indicó a los efectivos de la Comisaría Tercera que el choque aparentemente se debió a que el camión que conducía fue colisionado por otro camión, tratándose de un Mercedes Benz 1114, de color Rojo, Dominio SDL192, el que se encuentra alquilado por la empresa de Aguas de Catamarca, rodado que era conducido en la oportunidad por Roque Miguel Vargas Cardozo, de 38 años de edad.

En el lugar del siniestro trabajaron los peritos y el personal judicial, no resultando con lesiones los chóferes de ambos camiones.

Media hora después

Media hora más tarde, en Avenida Virgen del Valle y calle Perú, se registró un segundo siniestro vial. Edith Liliana De La Vega (52) años, le manifestó que mientras iba circulando en su automóvil por calle Perú, al pasar la Av. Virgen del Valle, fue impactado por una moto marca Motomel 110 cc, dominio A191COT, el que era conducido por Efrain Sebastián Toledo (18). En consecuencia del impacto, el joven fue trasladado al hospital en ambulancia del SAME, pero fue dado de alta a los pocos minutos ya que no presentaba lesión de consideración. Como solo se registraron daños materiales no intervino el personal judicial.

Dos heridos

Por otra parte, ayer, a las 16:25, en la intersección de la calle Maipú Norte y Juan de Soria y Medrano se registró un siniestro vial, protagonizado por una motocicleta Honda Tornado 250 cc., dominio A189UWN, de colores negro y rojo, conducida por Marcelo Darío Castellano (50), en compañía de Estella Maris Álvarez (48). Según informaron fuentes policiales, por motivos que se tratan de establecer, estos colisionaron con una camioneta Fiat Toro, dominio AB961BJ, de color blanco, al mando de Rita Mónica Agüero (60), quien circulaba junto a César Daniel Agüero (38).

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por facultativos médicos del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría Séptima y Sumariantes de la Unidad Judicial Nº 7 para labrar las actuaciones de rigor.