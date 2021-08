Un hombre se descompensó mientras manejaba: su familia lo encontró 4 días después en una morgue

La familia de Ramón Bravo -un hombre oriundo de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, que era intensamente buscado hace cuatro días tras haberse descompensado en el partido de Esteban Echeverría- lo encontró este lunes a la noche en la morgue de un hospital público del barrio porteño de Villa Soldati.

La búsqueda de la familia comenzó el viernes por la mañana, cuando Ramón, de 60 años, iba en su auto junto a su hermana por el Camino de Cintura y la calle Honduras, en la localidad bonaerense de Luis Guillón, y empezó a sentirse mal. En la desesperación, Eva, su hermana que iba en el asiento del acompañante, notó que una ambulancia iba detrás de ellos y sacó los brazos por la ventanilla para pedir auxilio.

“Los enfermeros bajaron, le tocaron el pulso y uno le dijo a otro 'traeme la camilla'. Entonces empecé a buscar la carpeta de estudios que tenía de mi hermano y los documentos y en ese momento desaparecieron. Lo alzaron y se lo llevaron”, contó la mujer, que no sabe manejar y quedó sola en la autopista, sin información del centro de salud a donde iban a trasladar a su hermano.

“Los autos y los colectivos me tocaban bocina, yo no sabía qué hacer, me paralicé”, explicó ayer Eva a varios canales de noticias, junto a las hijas de Ramón. Lo hicieron desde Camino de Cintura, donde se reunieron este lunes todos los familiares del hombre y cortaron la circulación de un carril para reclamar por su aparición, con una quema de cubiertas y la difusión de la foto del hombre. Hablaron del buzo polar que llevaba, que podría ser un indicio para hallarlo.

Así, la hermana de Ramón presentó el sábado una denuncia en la Comisaría 2° de Luis Guillón y junto con un móvil policial estuvieron hasta la una de la mañana recorriendo más de 40 hospitales de la zona, sin éxito.

Según el rastreo en las cámaras de seguridad, la ambulancia que había cargado al hombre siguió por el Camino de Cintura hasta la rotonda de Llavallol y luego viró la dirección hacia la autopista Ricchieri.

Ramón había ingresado al Hospital Cecilia Grierson de Villa Soldati, donde finalmente falleció y su cuerpo quedó en la morgue como NN, dado que había sido trasladado sin ningún documento ni datos que permitieran contactar a su familia.

En las últimas horas, la Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitó colaboración al personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, que este lunes por la noche verificó que las características físicas y la ropa de Ramón Bravo al momento de su desaparición coincidían con el hombre que había sido ingresado al hospital Grierson.

La investigación de lo ocurrido quedó ahora en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40.