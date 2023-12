Un hombre fue alcanzando por un rayo y murió

En medio de alertas Amarilla y Naranja por tormentas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se registró una tragedia.

Un hombre falleció en el Paraje Rincón de Quilmes, en el límite de Santa María y Tucumán, luego de que le cayera un rayo en medio del temporal, según informó Radio Valle Viejo. La víctima fue identificada como Juan Simón Condori. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Santa María.

Cabe recordar que la zona montañosa de Santa María e inmediaciones es una de las áreas que el SMN alertó que se vería afectada por tormentas con importante actividad eléctrica, siendo la alerta para la zona, al igual que para Andalgalá, Naranja debido al nivel de peligro que puede representar el fenómeno. La misma estará vigente hasta la madrugada de este sábado.

¿Qué significa una Alerta Naranja?

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Qué cuidados se deben tener en cuenta durante una alerta meteorológica

1- No sacar la basura. Retirar los objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta meteorológica: tenga en cuenta los números de Emergencia



SAE 911

Defensa Civil 103

Wsp Defensa Civil 3834-090909

S.A.M.E. 107

Bomberos 100